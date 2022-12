Zaregistrujte si Xbox Series S za pouhých 220 $ nyní (pouze po omezenou dobu)

Pokud pro vás není 240 $ při výprodejích na Černý pátek dost málo, co takhle 220 $? Prakticky to rozdávají, ale nebudeme si stěžovat, protože tohle je neuvěřitelná nabídka na Xbox Series S. Woot (vlastněný Amazonem) má v současnosti Xbox Series S zlevnila na pouhých 219,99 $. To je 80 dolarů z katalogové ceny a je to pravděpodobně jedna z nejlepších nabídek roku.

Ano, než se zeptáte, Woot je velmi důvěryhodný a toto je zcela legitimní obchod. Woot je ve vlastnictví Amazonu, takže si to představte jako nákup od maloobchodního giganta. Pokud se chystáte skočit na tento obchod, rychle bych to udělal, protože bude k dispozici pouze do vyprodání zásob nebo do konce dne 30. listopadu.

Xbox Series S klesá na pouhých 219,99 $ (ušetříte 80 $)

Během Černého pátku jsme viděli nabídku dárkových karet Amazon za 40 $ (+ jen 240 $ za konzoli), ale protože to skončilo, je to další nejlepší věc a stojí za zvážení.

Xbox Series S je obvykle o 200 dolarů levnější než Xbox Series X, ale stále může hrát všechny stejné hry. Nemá sílu Series X, takže hry jsou vykreslovány v 1440p namísto 4K, aby byla zachována konzistentní grafika 60 snímků za sekundu – 120 snímků za sekundu, které byste očekávali.

Zachovává však všechny ostatní funkce Xboxu nové generace, jako je Game Pass, rychlé obnovení a super rychlé načítání. Pokud nemáte 4K televizi nebo máte pocit, že 280 dolarů je lepší utratit jinde, Xbox Series S může být chytřejší koupě.

zveřejnění: Toto je mezinárodní model Xbox Series S, ale v Severní Americe bude stále dobře fungovat. Moduly mohou dorazit s tištěnými materiály primárně ve španělštině. Na nákupy Xbox Series S od společnosti Woot se vztahuje 90denní záruka společnosti Woot. Na tento nákup se nevztahují standardní záruky Xbox.

Robert Anderson je odborník na obchod a editor obchodu IGN. Můžete to sledovat @Robertliam21 na Twitteru.