baseball

Státu Severní Karolína chyběly čtyři hráči na startovní pozici a pro zápas College World Series proti pátku Vanderbilt v Omaha v Nebrasce měl k dispozici pouze 13 hráčů kvůli problému COVID-19 v týmu.

Hra byla odložena hodinu poté, co NCAA uvedla, že potřebuje čas na dokončení svých „protokolů o zdraví a bezpečnosti“. Stát Severní Karolína uvedl, že „mnoho hráčů“ vstoupilo do protokolu COVID-19.

Wolfpack zahájil hru s devíti hráči uprostřed a čtyřmi střelci. Debutoval nováček nadhazovač Garrett Payne, který v této sezóně odehrál šest zápasů. Sam Haifel, hlavní nadhazovač pondělního vítězství státu Severní Karolína nad Vanderbiltem 1: 0, byl v pátek prvním začínajícím nadhazovačem a mezi čtyřmi hráči v dolní části žebříčku odpalování měl v této sezóně 27 kombinovaných raket.

Stát Severní Karolína bude muset v pátek a v sobotu znovu prohrát, protože se poprvé nedostal do finále CWS.

Trenér Elliot Avent řekl, že objevil problém 45 minut až hodinu před zápasem. Během rozhovoru ve hře řekl ESPN, že hráči, kteří nejsou členy týmu, jsou testováni v pátek odpoledne, a pokud budou výsledky negativní, budou mít možnost hrát v sobotu, pokud bude nutný zápas.

golf

Tour hrdinové: Steve Stryker zvýšil svůj náskok na pět úderů na mistrovství seniorů v Akronu ve státě Ohio, když ve Firestone Breeze otevřel 7 pod 63 s 68.

54letý kapitán amerického Ryder Cupu měl na tvrdém jižním kurtu celkem 9 pod 131 a v prvních dvou kolech hrál bez lůna.

Paul Broadhurst skončil na druhém místě na 4. místě pod číslem 69. 55letý Angličan získal šest vítězství v Lize mistrů – z toho dvě velké – poté, co na European Tour zvítězil šestkrát.

Evropské turné: Irský golfista Niall Kearney vedl po druhém kole BMW International Open v Mnichově o dva výstřely.

Kearney vystřelil 4 pod par 68 a byl celkově 11 pod, když honil svůj první titul na European Tour.

O druhé místo se podělili Victor Hovland, Bernd Weisberger, Masahiro Kawamura, Adrian Sadir a Jorge Campbell. Druhé místo US Open Louis Oosthuizen a druhé místo US Open Martin Kaymer byli ve skupině do 7 let.

olympiáda

Tokijské hry: Šéf olympijského organizačního výboru v Tokiu uvedl, že „hry bez diváků“ zůstávají alternativou pro olympijské hry v Tokiu, které se oficiálně otevřou za pouhé čtyři týdny.

Vstup Seiko Hashimoto přichází jen čtyři dny poté, co v pondělí oznámilo, že do míst bude povoleno vstupovat až 10 000 místních fanoušků – počet, který nepřesahuje 50% kapacity místa konání bez ohledu na vnitřní nebo venkovní akce.

Organizátoři rozhodnutí o domácích fanoušcích odložili na několik měsíců a fanouškům ze zahraničí byl před měsíci zakázán přístup. Tento krok přišel umožnit fanouškům několik lékařských odborníků, kteří uvedli, že nejbezpečnější olympijské hry budou kvůli koronaviru bez fanoušků.

• Mo Farah se v pátek nekvalifikoval na olympijské hry v Tokiu a neobhájí svůj titul 10 000 m.

Čtyřnásobný olympijský vítěz zmeškal kvalifikační čas pozváním 10 000 na britské atletické mistrovství v anglickém Manchesteru.

Farah potřeboval k výběru týmu méně než 27 minut, 28 sekund před nedělním termínem, ale skóroval 27: 47,04 a neobhájí 10 000 titulů, které vyhrál v letech 2012 a 2016.

Fotbal

NFL: Pittsburgh Steelers podepsali pětinásobný Pro Bowler Trai Turner s jednoroční dohodou, den poté, co Pro Bowler David DeCastro šestkrát přerušil poněkud překvapivým tahem.

Finanční podmínky nebyly zveřejněny, ale Pittsburgh měl po uvedení DeCastra, který sloužil jako páteř série, která patřila k nejlepším ligám druhé poloviny roku 2010, jen málo peněz na utrácení.

Turner, 28 let, hrál v minulé sezóně za Los Angeles Chargers a objevil se v devíti spodních hrách. Pittsburgh doufá, že se Turner vrátí do formy, kterou předvedl během svého šestiletého působení v týmu Carolina Panthers.

Tenis

ŠPATNÉ OTEVŘENÍ HOMBURGU: Angelique Kerberová rozrušila nejlepší osádku Petru Kvitovou, když zvítězila ve dvou zápasech ze tří, aby se dostala do finále v německém Bad Homburgu.

Čtvrtá osiva, Kerberová bude hrát o svůj první titul od Wimbledonu v roce 2018 poté, co porazila Kvitovou 3: 6, 6: 4, 7: 6 (3). Kerberová dříve porazila Amandu Anisimovovou 2: 6, 6: 3, 6: 3 v jednom ze tří čtvrtfinálových zápasů odložených na pátek poté, co celý čtvrteční déšť zasypal déšť.

Kerberová se ve finále setká s další českou hráčkou, Kateřinou Sinyakovou, poté, co Sinyakova zvítězila nad Sárou Soribis Tormovou 6-2 6: 4.

Eastbourne International: Alex de Minaur a Lorenzo Sonego se setkají o titul v anglickém Eastbourne poté, co v semifinále ukončili sérii šťastných poražených Kwon Sun-woo a Max Purcella.

De Minaur, nasazený č. 2, porazil Kohna 6-3, 7-6 (2). 3 semena Songo ve Wimbledonu, porazili Purcell 6-1, 3-6, 6-1.

Závody aut

Ingram umírá: Síň slávy NASCAR prohlásil, že Jack Ingram, divoký hardcore závodník, který vyhrál pět mistrovství NASCAR a více než 300 závodů, je mrtvý. Bylo mu 84 let.

Síň slávy neodhalila žádné podrobnosti. Ingram, rekrut z roku 2014, žil poblíž Asheville v Severní Karolíně a byl hospitalizován v květnu.

Ingram ovládal soutěž NASCAR Sportsman v 70. letech. Vyhrál tři po sobě jdoucí šampionáty od roku 1972 do roku 1974 a pokračoval v soutěži, když série prošla transformací a stala se tím, co je nyní známé jako série Xfinity.

