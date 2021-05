Ladislav Zibura uskutečnil dvouměsíční prázdninový výlet po České republice. Plánoval to roky, ale přinesl to až v loňském létě. “Poprvé v životě jsem si koupil auto, jako je tato veselá japonská kostka.” Naplánoval jsem některá dobrodružství, vydal se na túry, povídal si s mnoha lidmi na ulici a zbytek jsem zkusil náhodou, “popisuje své letní dobrodružství.

Strávil noc v penzionech. Někdy může být problém, když si ten den zařídí dům. „Prostě jsme si toho všimli. Ale rád spím pod deštníkem, takže jsem několikrát spal venku na pěkném místě, “vzpomínal Bouddoc.

Jak si mám vybrat, kam jít? “Požádal jsem své přátele a lidi na sociálních sítích, aby mi doporučili navštívit neobvyklá místa v jejich sousedství,” říká Ladislav Sebora. Takže měl z čeho vybírat. Přidal také místa spojená s jeho oblíbenými historickými událostmi. Hledal například ve Slovincích příběh rolníků z Glமேmec Knot Setlino, příběh Sodomy, slavného bitevního pole nebo příběh zloděje Gresella.

Dáma byla přátelská

Opět, jako obvykle s Ladislavem Ziburou, komunikujte s místními obyvateli. Říká se, že českému lidu to bylo jedno. „Myslíme si, že se jedná o zbytečný stereotyp. Každý bude mít dobrou náladu, zejména o prázdninách. Když se budete kdekoli jinde na světě usmívat jako sebe, najdete stejně smýšlející a přátelské lidi,“ popírá cestovatel: „Ale Mám něco zajímavého. Lidé z celé Evropy. Jsou velmi citliví na své soukromí. Rádi s vámi budou mluvit, ale zdráhají se o nich někoho napsat do knihy. Ale věřil jsem tomu. “

Chce prozkoumat, v čem jsou lidé jedineční. Zajímá se o jejich práci, rodinnou historii a neobvyklé koníčky. „Jsem velmi spokojen s českým smyslem pro humor. Ladislav Sebora si myslí, že je zábavné být schopen skrýt vše v neformálním rozhovoru.“ Hledal regionální příběhy a neobvyklé věci. Snažil jsem se zachytit jedinečnost každé oblasti. rád mluví s lidmi o běžných věcech. “Když usoudíte, zda na to mají náladu, dělá jim to radost. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí, “vysvětluje.

Kniha svátků vyjde v České republice v říjnu tohoto roku a její vydání je naplánováno na září. S 350 stránkami textu a 70 grafy je to nejdelší titul, jaký kdy Ladislav Sebora napsal. A dodává: „Není to tak, ale Češi jsou skvělí, když chcete navštívit všechny regiony.“

Česky s kýmkoli

Považuje za výhodu, že se může bavit s kýmkoli. “Vždycky jsem starší než neanglicky mluvící lidé.” Tento problém klesl. „Je však těžké odhadnout, co už čtenář o knize o České republice ví. “Proto se snažím napsat knihu, aby se nikdo nenudil.” Popisuji neznámá místa, většinou místního zájmu. Také jsem se snažil sledovat definici pohlaví a opět se o nich moc nepíše, “říká cestovatel.

Ladislav Sebora zve své milované stanoviště na svá oblíbená místa na jihu. “Jedná se o oblast se spoustou volného místa všude, kde můžete snadno být sami,” oceňuje.

Co čeká Ladislava Jiburu dál? “O deset let později se chci znovu vydat na pouť do Santiaga de Compostela a něčí srdce poroste.” Před dvěma lety jsem také vzal svého otce do Nepálu, tentokrát slíbil, že přijedu společně do Afriky. V létě rád chytám Portugalsko. Doufáme tedy, že vakcína je právě teď, “říká dobrodruh.