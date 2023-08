Matej Kováč je na pokraji převodu 6 milionů eur do Bayer Leverkusen

Matug Kovac je na pokraji dokončení trvalého přestupu do Bayer Leverkusen za 6 milionů EUR, Podle InFOTBAL.

23letý hráč se přesouvá na německou stranu poté, co se oba kluby dohodly na poplatku, který by mohl vzrůst na 10 milionů eur a zahrnoval by také první odmítnutí jako součást jeho klauzule o zpětném odkupu.

Mladý brankář strávil minulou sezonu na hostování v pražské Spartě, ale český klub se rychle ukázal jako vynechaný z přestupu hráče, kterého si United dobře cení, vzhledem k honoráři, za který by odešel. Kováč dnes údajně odcestoval do Německa, aby dokončil první část své lékařské péče pro svůj nový klub.

United dostávají za talentovaného mladíka poměrně slušné peníze, i když se nikdy nepředvedl v soutěžním prvním týmu. Kovač zaujal, když hrál předkola United v USA, ale po koupi Andre Onana bylo jasné, že odchod českého brankáře je na obzoru.

Pro United bylo osvěžující udělat něco tak chytrého, jako je toto, a odchod Matoje Kováče přidává na rostoucím seznamu hráčů, kteří letos v létě odešli z vrcholu pyramidy až na dno. Už je to několik let, co se v průběhu přestupového období neustále dělalo chytré podnikání. Doufejme, že peníze navíc přispějí k sázce, kterou manažer Ten Hag vytváří, aby pokračoval a přivedl Sofiane Amrabat, hráčku Fiorentiny a náhradu za Harryho Maguirea.