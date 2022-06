Maďarská výzkumná agentura vydělává 600 milionů dolarů ročně prostřednictvím ruské ropné daně | Maďarsko

Výzkumná agentura navrhla, že by Maďarsko mělo roční zisk kolem 500 milionů liber zdaněním ruské ropy „na úkor všech ostatních v EU“.

Maďarská vláda, která odstoupila od embarga Evropské unie na ruskou ropu, nedávno uvalila nečekanou 25% daň na rozdíl mezi cenami ruské ropy a světovými cenami. Zpráva od výzkumné služby Eurointelligence odhaduje, že by to mohlo přinést Budapešť téměř 600 milionů dolarů (495 milionů liber, 575 milionů eur) v „skrytém zisku“ ročně, přičemž se uvádí, že to „nebylo špatným roztočem peněz pro ekonomiku této velikosti“.

Maďarsko bylo jednou ze tří vnitrozemských zemí, včetně Slovenska a České republiky, kterým byla udělena neomezená výjimka z embarga Evropské unie na dovoz ruské ropy. Po měsíci tahanic ohledně nedávných sankcí vůči Rusku se vedoucí představitelé Evropské unie dohodli na ropném embargu pokrývajícím 90 % ruského dovozu do konce roku. Slíbili, že dosáhnou dohody o dokončení zákazu „co nejdříve“, aniž by upřesnili data.

Analýza Eurointelligence ukazuje, že maďarský premiér Viktor Orbán má malou motivaci připojit se k zákazu Evropské unie na dovoz ruské ropy. „Pro Urbana je udržení dovozu potrubím a zároveň zákaz všeho ostatního to nejlepší z obou světů,“ napsala agentura. Jeho vláda by mohla těžit z vyšších cen ropy a pokračujících dodávek ruské ropy tím, že by sklidila určité příjmy na úkor všech v EU. Jaký důvod by měl, aby to zrušil? „

Jack Smith, analytik Eurointelligence, uvedl, že na základě „vysoce kvalitního předpokladu“ o globální referenční ceně ropy Brent by Maďarsko mohlo vygenerovat 600 milionů dolarů ročně, což by podle něj do jisté míry pokrylo rostoucí rozpočtový deficit.

Maďarsko tento měsíc zavedlo neočekávané daně na energetické společnosti a letecké společnosti poté, co se vládní finance scvrkly v důsledku předvolebního výdajového řádění. Vláda podle agentury Reuters vykázala v období leden-duben rozpočtový schodek 7,2 miliardy dolarů po snížení daní a předvolebním zvýšení penzí, kdy byl Orbán již čtvrté funkční období po sobě znovu dosazen.

Představitelé EU vyjádřili optimismus, že by brzy mohlo být dosaženo dohody o dokončení ropného embarga EU. Orbán však učinil jinou poznámku, když minulý týden Maďarskému rozhlasu řekl, že ukončení výjimky „neproběhne rychle a stálo by to obrovské množství peněz“.

V typickém pobuřujícím prohlášení Orbán obvinil Evropskou unii a mezinárodního filantropa George Sorose z „prodlužování“ války Ruska s Ukrajinou. Maďarský miliardář Soros je dlouhodobým cílem státem podporované kampaně plné antisemitských konspiračních teorií. Poslední Urbanovy poznámky byly v souladu s touto rétorikou bez důkazů: „Nyní je zcela jasné, že existují obchodní kruhy se zájmem o válku, symbolizované Georgem Sorosem.“

Úřad pro mezinárodní komunikaci maďarské vlády okamžitě neodpověděl na otázku, zda vláda schválila odhadované výnosy ve výši 600 milionů dolarů. Uvedla, že výrobci ropných produktů budou platit 25% neočekávanou daň pro daňové roky 2022 a 2023. „Tato neočekávaná daň je založena na součinu zjištěného rozdílu globálních tržních cen ropy pocházející z Ruské federace, vynásobeného množstvím ropy. za barel surové ropy z Ruské federace, která byla vytěžena. Nakupujte ji během příslušného měsíce.“