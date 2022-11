Lisina nejnovější skladba

Tropická deprese Lisa zpomaluje v zálivu Campeche Aktualizováno: 19:36 EST 4. listopadu 2022



Sedí přes střední zemi. Pojďme k průzkumům, protože máme spoustu věcí, o kterých si můžeme povídat, stejně jako o víkendu a také v následujícím týdnu. Když přemýšlíte o tom, co se tady děje, tyto nečistoty jsou z vás zjevně pryč. A to je podivně zastíněná oblast, mírná šance, že bychom mohli v příštích pěti dnech vidět určitý vývoj. Takže to, co nyní vidíme, je, že tato lineární čára je jen pro nízký tlak, který tam je. Zatím to není zorganizováno, ale centrum pro hurikány věří, že když postoupíme později touto dobou a v následujícím týdnu, mohli bychom ve středu ve čtvrtek zaznamenat slabou oblast poklesu tlaku. To začne ovlivňovat naše počasí příští týden a navíc nám to dá hodně tropické vlhkosti. Náš vítr se trochu zvedne. A pak ve čtvrtek můžete vidět, že počasí v této oblasti naráží na vrchol Spojených států. Takže to, co hledáte, je déšť, vítr, zábava a plážová eroze, prostě MESSY setup od MIDWEEK. Takže budeme sledovat, kde budeme tento týden pozorovat nejnižší přeháňky a bouřky příští týden. Pohne se vítr a budou hrozit mraky zábavy. Prostě bude MESSY ÚTERÝ, STŘEDA A ČTVRTEK. Potřebujete se bát větru? Nyní odpověď zní ne, zvládneme poryvy větru o rychlosti 35-40 mph. Na nás moc nezáleží, ale bude hodně pršet a mraky na stezkách budou jednou z hrozeb, které budeme sledovat na vrcholu těch, kde se drsná plážová eroze změní v chaotický pohybující se systém do vnitrozemí, ale přesune se v pátek. Pak dostaneme zaplaceno a budeme milí a silní, abychom o nadcházejícím víkendu mohli skvěle pracovat. Nepřestávejte tedy předpovídat neodolatelně stálý jednoduchý vánek, který v předpovědi udržuje bouřlivou sprchu. Stejná nabídka v neděli. Trochu méně pršelo, ale všimli jsme si šipky větru, když jsme vstoupili v pondělí. Tato osoba bude plout pryč z oceánu a to pomůže udržet teploty příjemné a pohodlné. Ale nakonec se dostaneme k té tropické vlhkosti, která opravdu začíná v úterý. Hlasování na vlnové délce, bohužel, tento víkend není opravdu dobré ani šest stop blízko Golfského proudu a vánek může být zítra klidně zábavný, takže 4 až 7 stop, takže zítra se vydejte na velmi malé vydání. Až do poloviny 80. let a větrno jako my až do soboty v neděli. Tropická vlhkost se přesune od úterý do zimních dešťových časů od středy do čtvrtka. A pak FR