Man City řekl, že Raheem Sterling překonal úroveň Harryho Kanea jako útočná síla

Jamie Carragher má pocit, že Manchester City už má nejlepšího útočníka v Anglii a věří, že Raheem Sterling v tomto ohledu předběhl Harryho Kanea.

Sterling se na začátku sezóny v City ocitl v poněkud nepříznivém stavu a v posledních týdnech se vrátil k Pepovi Guardiolovi a minulý týden dosáhl 100 gólů v Premier League proti Wolverhamptonu.

Tento úspěch přichází poté, co si 27letý hráč užil fantastické léto s Anglií, když během Eura 2020 vstřelil tři góly, včetně vítězných proti Chorvatsku a České republice.

Kane před sebou na turnaji dokázal zakončit gól a City se o něj v létě intenzivně zajímali, protože se jim nepodařilo postoupit do Etihadu.

Navzdory tomu bývalý obránce Liverpoolu a analytik Sky Sports Carragher věří, že Sterling předstihl svého anglického spoluhráče jako útočnou sílu.

„Naprosto to miluji a myslím, že je to skvělé,“ řekl Carragher.

„Jenom Messi a Aguero vstřelili více gólů Pepovi Guardiolovi než Raheem Sterling.

„Je to vidět, dával góly a také, že se nezranil, to na něm miluji.

„Pro mě je to momentálně nejlepší útočník v Anglii. Posunul se o úroveň výše nad Kanea, pokud jde o to, co dokázal v létě. Myslel jsem si, že je naprosto fantastický.“

„Když se k tomu vrátím, není to kritika Jacka Grealishe, jen nechápu, proč by Manchester City zaplatil ty peníze, aby získal Raheema Sterlinga.

„Vím, že se mluvilo o tom, že minulou sezonu na tom nebyl nejlépe, ale měl tři nebo čtyři sezóny, ve kterých dal 20, 31 gólů v jedné sezóně, myslím, že je to jeden z nejlepších útočících hráčů v Premier. Liga.“