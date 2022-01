Mnichov: Film Netflix z 2. světové války drží zrcadlo dodnes

Všichni víme, jak to dopadlo.

Odtud fantasy drama odehrávající se současně mezi dvěma přáteli: zmíněným Hughem Legatem a jeho německým přítelem z Oxfordu Paulem von Hartmannem (Jannis Neuföner). Pár se po škole rozešel kvůli Paulově fascinaci tehdejší nacistickou stranou a slibům německé slávy. Ale o šest let později byl Paul rozčarován a stal se součástí tajného odporu v rámci německé vlády proti Hitlerovi. Také díky nějaké docela pohodlné intrice získal dokument dokazující Hitlerův záměr získat pro Němce více „životního prostoru“ dobyvačnou válkou v celé Evropě. Paul tak zařídí sdílení tohoto dokumentu s Hughem a Chamberlainem na mnichovské konferenci v poslední snaze přesvědčit Chamberlaina, aby pomohl německému vojenskému převratu v Berlíně.

Pokud by byli Hugh nebo Paul přistiženi při spiknutí v německém městě plném špionů a nacistických zvědavých očí, mohli být oba popraveni, jeden jako špión a druhý jako zrádce.

Mnichov: Hrana války Režie se ujal Christian Shucho, který hodně pracoval v televizi, včetně seriálů koruna. To dává smysl, protože mnoho kompozic a prvků krajiny sestává z roztřesených ručních detailních záběrů s malou hloubkou ostrosti. Mobilní zařízení je určeno pro tichá setkání v Biergartenu a temné německé ulice se zdají být tajnější a nebezpečnější, ale pravděpodobně vypovídá více o běžně málo financovaných snahách mnoha zeleně nasvícených dramat Netflix o streamování lačnícím po obsahu. servis.

To je zvláště škodlivé pro způsob, jakým se odehrávají některé stěžejní dějové body, jako když jsou Paul a Hugh zobrazeni, jak na ně křičí ve vstupní hale německého hotelu, kde je ubytována britská delegace – což by se očima nacistů plazilo. , který by takové melodrama nemohl objevit. Nátlak je jednodušší, než kdyby měl pár na sobě padnoucí neonové košile. V tomto smyslu většina divadelního boomu padá, když se film snaží být filmem s plným názvem.

V průběhu filmu je však nevyhnutelné ošklivé napětí, které se stává téměř nesnesitelným, když se šrouby utahují a Chamberlain vkládá osud Evropy pevně do lví tlamy. To je částečně způsobeno Ironsovým odborně kontrolovaným výkonem ve funkci britského premiéra. Irons je stále podmanivou přítomností na obrazovce, když chce být (nebo když je dostatečně pevný), ano, zabydluje se v Chamberlainově zranitelnosti, ale také pěstuje vnější povědomí o své neohrabanosti odsouzené k zániku. Ví, že jeho úsilí selže, ale v každém případě bude pokračovat v šarádě v naději na mír. Je to pro muže přesné? Fakt nevím, ale je to dobré beznadějné drama.