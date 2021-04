Joe Allen z Walesu proti České republice v kvalifikaci na mistrovství světa

Allen, který nehrál ve Walesu od roku 2019 poté, co utrpěl zranění Achillovy šlachy, byl jednou z hvězd, které se dostaly do semifinále mistrovství Evropy 2016.

„Ztratili jsme Joe,“ řekla Paige, „což je škoda.“ „Je to pro nás velká ztráta. Je zklamáním, že jsme to nedostali. Bude se muset nyní vrátit do klubu (Stoke) a oni ho vyhodnotí.“