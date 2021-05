Čekání, až předseda vlády prohlédne Svatou řeku v době Covid

Potřebujeme stále více racionálních lidí, jako je tento soudce v Indii. Lidé, kteří vidí impotenci a aroganci centra a nebojí se jej volat. Indie za posledních několik dní denně hlásila více než 4 000 úmrtí Covidů. Když jsme během Covid tsunami lapali po dechu, dostali jsme těžké dávky PR, abychom zachránili obrázek stadionu Big Fat, místo kyslíku, abychom zachránili naše životy. Média nás informovala, že mateřské sdružení BJP, RSS, spěchá zachránit vládu spuštěním kampaně s názvem „Neomezeně pozitivní“. Média to pokazila, Tutu. Není to výplata, zdá se, že RSS místo toho troluje BJP, přičemž je třeba mít na paměti, že počet lidí, kteří dnes mají pozitivní test, se zdá být neomezený. „Nekonečná pozitivita“ je dokonalá.

Neúčinnost stadionu Big Fat nepřekvapuje. Jasně jsme to viděli s Demonetizací v roce 2016. Nesnášel naše utrpení, když byl v Japonsku, a šťastně řekl: „V řece Ganga, kde lidé nedarovali ani jednu rupii, jsou nyní poznámky 1 000 rupií a 500 rupií. vyskakovat.”

Stadion Big Fat mohl uniknout také Covidovu špatnému řízení, pokud by za to mezinárodní média nedala odpovědnost. Proč, dokonce i jeho drahý projekt v systému Central Vista jej nazval „Moody’s Folly“. Kdo utrácí veřejné peníze v době pandemie, kdy každý den umírají tisíce a stovky mrtvol plují ve Svaté zemi Ganges? Proč se znovu nezasmál a neřekl: „Stovky mrtvol proudících do Gangy, hej!“? Mimochodem, pokud Big Fat Stadium ignoruje srdcervoucí příběhy Ma Ganga Řeknete mu, očekávejte brzy propuknutí cholery.