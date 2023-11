xQc reaguje na ukončení kanálu YouTube uprostřed chaosu v oblasti autorských práv

Po měsících kontroverze kolem obsahu Reaction byl živý kanál hvězdy xQc na YouTube ukončen.

Populární streamer Felix ‚xQc‘ Lengyel se dostal pod palbu za „krádež obsahu“ kvůli svým reakčním videím a čelil několika stávkám za porušení autorských práv na YouTube. V posledních týdnech se však xQc zdržel zveřejňování příspěvků na YouTube a zjevně doufal, že se vyhne další sankci za porušení autorských práv, která by ohrozila jeho účet.

Ale teď streamer ví, že má kanál YouTube Byla odstraněna poté, co se při pokusech o návštěvu stránky zobrazila zpráva „Tato stránka je nedostupná. Omlouváme se. Zkuste hledat něco jiného.“

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

V době psaní tohoto článku je kanál YouTube xQc zcela nepřístupný a veškerý jeho obsah z webu zmizel.

Reagujte na situaci živě, xQc vyjádřil zmatek a náznak frustrace. Domnívá se, že ukončení je způsobeno tím, že se nepodařilo včas vyřešit nevyřízené protinávrhy na porušení autorských práv, což má za následek „automatické ukončení“.

xQc vypadal optimisticky, pokud jde o zvrácení této situace, a řekl: „Myslím, že je to proto, že v zásadě si myslím, že by začaly kopy, a pak jsem měl protinárok a pak se kop nestal ve správný čas nebo něco takového. , a je to automatické zastavení šíření „Ale přijde to znovu.“

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte nejnovější informace o eSportech, hrách a dalších.

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

Navzdory neúspěchu se zdá, že xQc se o situaci z osobního hlediska relativně nestará, což naznačuje, že se o finanční záležitosti nestará. Místo toho se xQc zaměřuje více na komunitní aspekt svého obsahu.

„Finančně mě to nezlobí a nikdy nebudu, protože to vždy bylo pro lidi,“ řekl. „YouTube je pro lidi a je mi jedno, kolik peněz vydělává… Je nešťastné, že o něj teď přicházíme, protože lidem se jejich obsah nedostává, že? Ale z hlediska příjmů jsem to nepochopil.“ podívej se na to dvakrát.“

Článek pokračuje po reklamě

Ačkoli se zdá, že xQc doufá v návrat tohoto kanálu, jeho fanoušci si nejsou tak jistí a jsou zklamáni malou možností, že navždy ztratí veškerý svůj obsah.

Článek pokračuje po reklamě

„To je škoda, když nemůže získat kanál zpět,“ komentoval jeden fanoušek.

Další dodal: „Jeho stará videa však byla zábavná.“ [as f***]. Je nepříjemné vidět tolik vzpomínek jít tímto směrem.