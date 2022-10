Režisér Peter Jackel vypráví o tom, že ve středověku bylo vyrobeno statečné české srdce

Když se řekne velké generály všech dob, většina lidí slyšela o Alexandru Velikém a jeho úspěšném dobytí většiny známého světa, ale vzpomene si někdo na Jana Getchku? Postavou 14. století je hrdina lidu České republiky a nový film Petra Jákla Středověks Benem Fosterem v hlavní roli hlavního hrdiny, si klade za cíl vzdělávat diváky pomocí rovných dílů historie a krveprolití.

V rozhovoru pro Digital Trends Jákl mluvil o výzvách režírování nejdražšího českého filmu všech dob, práci s Michaelem Cainem pro Fostera a Temného rytíře a o své touze ukázat slávu Šikových historických počinů a krásu Prahy. a Českou republikou.

digitální trendy: Středověk Vychází ze skutečného příběhu Jana ižky, který je v Česku oblíbeným hrdinou. Co tě vedlo k tomu, že jsi o tom chtěl natočit film?

Peter Jackel: Jean je můj velký hrdina a jeden z nejslavnějších lidí všech dob, protože nebyl nikdy poražen v bitvě. Hodně jsem se o tom naučil už v mládí. Velmi mě zajímalo, kdo to je a co se kolem něj děje. Vždycky jsem snil o tom, že udělám takový film statečné srdcetakže jakmile jsem měl příležitost, rozhodl jsem se udělat epos o lednu.

Dívali jste se na podobné epické filmy jako statečné srdce nebo gladiátor Pro inspiraci, když vás napadlo natočit film o Jean?

Jean se stal námětem již pro řadu filmů, z nichž nejznámější byl Revoluční hussettská trilogie Otakara Vávry Vyšlo asi před 60 lety. Když jsem byl mladý, díval jsem se na ty filmy a byl jsem opravdu starý. V té době byli úžasní, protože to byly opravdu velké produkce. Ale ty filmy byly spíš o maniakální revoluci než o lednu.

Nechtěl jsem natočit stejný film. Chtěl jsem dělat něco jiného. Tak jsem si vybral jinou část jeho života. Vybral jsem si dobu, kdy byl mladý, a stal se hrdinou, na kterého teď vzpomíná. Film se zaměřuje na velmi krátké období jeho života, které trvá jen několik týdnů. Chtěl jsem zachytit středověkou náladu a to, jak to bylo kruté a krásné.

Četl jsem to Středověk Je to nejdražší film všech dob pro Českou republiku. Jaké jsou některé výzvy spojené s natáčením tak obrovského filmu?

To je ono Můj třetí film jako režisér, producent a spisovatelA vždy je těžké hrát všechny tyto role současně. Takže to byla největší výzva, protože když jsem se připravoval jako režisér, musel jsem také přepsat některé části filmu, protože Michael Caine chtěl změnit linii nebo Ben Foster chtěl změnit něco jiného. Večer jsem mluvil s herci jako Matthew Goode, který v té době nebyl na lodi, a snažil jsem se ho přesvědčit jako producenta, aby se připojil k našemu filmu. Natáčení bylo i fyzicky vyčerpávající. Nemohl jsem moc spát, protože natáčení bylo tři měsíce tak intenzivní.

Zjistili jste, že mezi zobrazováním reality existuje jakási křehká rovnováha? Středověk A jeho realistické historické postavy versus natáčení zábavného, ​​snadno srozumitelného dvouhodinového filmu?

3. reproduktor Ano. Dobrý příklad toho statečné srdce. S podobnými filmy a StředověkVždy by to mělo být skutečné. Ale zároveň to všechno musíte dát do dvouhodinového filmu. v statečné srdceVálečníci měli na obličeji slavnou válečnou modrou barvu, která sice nebyla historicky přesná, ale používali ji, protože vypadali skvěle. Každý si pamatuje, že Mel Gibson měl stejně jako Wallace poměr s nenarozenou francouzskou princeznou ve skutečném životě.

ale na konci statečné srdceVšechno jde dohromady. Dělali jsme něco podobného v Středověk. Jsme blíž realitě. Veškerá móda, všechny věci kolem toho jsou pravdivé. Ale jejich osobní příběh je částečně smyšlený, protože o těch časech moc nevíme. Nevíme přesně, co se stalo.

Středověk Má skvělé obsazení jako Ben Foster, Michael Caine a Matthew Goode, mezi mnoha dalšími. Co vás vedlo k tomu, že jste si jako českého hrdinu vybral Američana (Fostera)?

Na Benovi se mi líbilo, že vypadal a cítil se přesně tak, jak by vypadala a cítila malá Jean. taky, Středověk Je to česko/americká produkce a chtěl jsem to dělat v angličtině, takže jsem potřeboval herce jako Ben.

A když jsem pak dostal Bena, řekl jsem si, že zkusím získat Michaela Cainea, protože ho mám rád. Napsal jsem mu tu část. Zavolal mi a řekl: „Hej, máš pěkný scénář. Chci to udělat.“ Poté, co se připojil, bylo snadné získat další, protože každý chtěl být ve filmu s Michaelem Cainem.

Čeho chcete, aby si diváci všimli? Středověk I po zhlédnutí?

Film jsem natočil částečně proto, že jsem chtěl propagovat Českou republiku. Miluji ji a myslím si, že je to krásná země se zajímavou historií. Jan byl jedním ze sedmi generálů, kteří nebyli nikdy v bitvě poraženi. Je tam s Čingischánem a Alexandrem Velikým. Lidé by to měli vědět, ale měli by se také těšit z toho, co Jean dělala.

Středověk Momentálně v kinech.

