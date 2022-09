Vinesh Phogat získal bronzovou medaili v roce 2022 World Championship Wrestling

Indka Finch Phogat zde ve středu získala bronzovou medaili v kategorii žen do 53 kg na mistrovství světa v zápase 2022.

Trojnásobná zlatá medailistka z CWG Fenech porazila v zápase o bronz obhájkyni titulu Emmu Malmgrenovou ze Švédska 8:0.

Indický zápasník dříve v prvním kole porazil stříbrného medailistu z Asijských her Zoldyze Išimova z Kazachstánu. Ázerbájdžánka Leyla Gurbanova odstoupila kvůli zranění ve druhém kole, protože Indie se kvalifikovala do zápasu o medaile.

Je to pro Fenecha druhá bronzová medaile na mistrovství světa poté, co se postavila na stupně vítězů na ročníku 2019 v Nur-Sultanu v Kazachstánu. Její vítězství bylo také první medailí Indie v roce 2022.

Bronzová medailistka z mistrovství světa U-23 z Indie Nisha Dahiya ve čtvrtek bojovala o hlavní bronzovou medaili poté, co prohrála 4:5 s japonským mistrem světa U-20 Ami Ishii v semifinále do 68 kg.

Nisha v předchozích kolech porazila Litevku Danuti Domiketi, Češku Adilu Hanzlikovou a Bulharku Sofii Georgievovou – trojici evropských bronzových medailistek – a poté prohrála s Ami Ishii.

Bronzová medailistka z mistrovství světa 2021 Sarita Mooreová tentokrát nemohla zopakovat své prvenství, když prohrála 0:7 s polskou mistryní světa do 23 let Anhelinou Lesak v osmifinále v kategorii do 57 kg. Dříve porazila v kvalifikačním kole bronzovou medailistku z CWG Hannah Taylorovou z Kanady 4:2.

Předčasně odstoupili také asijští juniorští mistři Mansi Ahlawat a Ritika. Reetika prohrála 2:6 s francouzskou bronzovou medailistkou Kendrou Dasherovou v kvalifikaci žen do 72 kg.

Mansi Ahlawat porazil v kvalifikaci Ukrajinku Solomiya Vinnikovou, juniorskou mistryni Evropy 8:5, než ve čtvrtfinále prohrál 3:5 s polskou stříbrnou medailistkou z Evropy Guettou Marií Wurgessianovou.

Zlatý medailista z CWG 2022 Naveen Malik se ve čtvrtek objeví v akci, když začíná soutěž mužů v plavání ve volném stylu.