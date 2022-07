Záplavy v Sydney zatížily 50 000 lidí v okolí největšího města Austrálie

RICHMOND, Austrálie (Associated Press) – Stovky domů byly ponořeny v největším australském městě a jeho okolí ve stavu nouze kvůli záplavám, které způsobily problémy 50 000 lidí, uvedli v úterý úředníci.

Ředitel státní pohotovostní služby Ashley Sullivan řekl, že týmy nouzové reakce přes noc provedly 100 záchrany lidí uvězněných v autech na zaplavených silnicích nebo v zaplavených domech v oblasti Sydney.

Dny silných dešťů způsobily přelití hrází a zničení vodních toků, což vyvolalo čtvrtou povodňovou mimořádnou událost za posledních 16 měsíců v částech města s 5 miliony obyvatel.

Premiér Nového Jižního Walesu Dominic Bejrút uvedl, že příkazy k vystěhování a varování, aby se připravili na opuštění domovů, byly vydány 50 000 lidem, oproti 32 000 v pondělí.

„Tato událost ještě neskončila. Prosím, nebuďte spokojení, ať jste kdekoli. Při jízdě po našich silnicích buďte opatrní. V celém našem státě stále existuje vysoké riziko bleskových povodní,“ řekl Perrottet.

Vláda státu Nový Jižní Wales vyhlásila v noci na dnešek katastrofu ve 23 místních vládních oblastech, čímž aktivovala finanční pomoc federální vlády pro oběti povodní.

Tajemník pohotovostních služeb Steve Cook ocenil dovednosti a odhodlání záchranných posádek při prevenci jakékoli smrti nebo vážného zranění do čtvrtého dne povodňové mimořádné události.

Části jižního Sydney spadlo za 24 hodin více než 20 centimetrů (téměř 8 palců), což je více než 17 % ročního průměru města, řekl Jonathan Howe, meteorolog z Bureau of Meteorology.

Na východním předměstí Sydney v úterý přetrvávala varování před přívalovým deštěm. Varování se také rozšířilo na sever od Sydney podél pobřeží a do Hunter Valley.

Nejhorší povodně byly podél systému Hawkesbury-Nepean River podél severního a západního okraje Sydney.

„Dobrou zprávou je, že do zítřejšího poledne se zdá, že bude většinou sucho, ale samozřejmě lidem připomínáme, že tyto záplavové vody budou i poté, co ustane déšť, stále velmi vysoké,“ řekl Kave.

„Přes noc pršelo hodně, a to je vlastně už podruhé vidět vrcholy některých řek. Takže vám musí trvat několik dní, ne-li týden, než začnete vidět, že tyto povodně začnou ustupovat.“ “ dodala.

Obyvatelé Lanceville na jihozápadě Sydney byli překvapeni rychlostí, s jakou byla jejich oblast zaplavena, a zvyšující se frekvencí takových záplav.

„No, stalo se to v roce 1986 a 1988, pak se to nestalo 28 let, takže v letech 2016 a 2020 a teď se to letos stalo čtyřikrát.“ Obyvatel Lanceville identifikovaný pouze jako Terry řekl televizi Australian Broadcasting Corporation, že jeho dům byl zaplaven.

Divoké počasí a hornaté moře podél pobřeží Nového Jižního Walesu zmařily plány na odtažení k záhubě odsouzené nákladní lodi s 21 členy posádky na palubě do bezpečí na otevřeném moři.

Loď ztratila energii poté, co v pondělí ráno opustila přístav ve Wollongongu jižně od Sydney a riskovala, že bude stát na zemi s osmimetrovými vybouleninami a větrem o rychlosti 30 uzlů (34 mph) na svazích.

Pokus táhnout remorkér do otevřeného oceánu skončil, když bylo v pondělí pozdě přerušeno 11metrové (36 stop) vlečné lano, řekl Philip Holliday, generální ředitel přístavního úřadu.

Loď udržovala svou pozici v úterý dále od pobřeží než v pondělí se dvěma kotvišti a dvěma pomocnými čluny. Původní plán byl, že si posádka lodi opraví motor na moři. Holiday uvedl, že novým plánem bylo odtáhnout loď do Sydney, až se ve středu počasí a podmínky na moři uklidní.

„Jsme v lepší pozici, než jsme byli včera,“ řekl Holiday. „Jsme v relativním bezpečí.“

Bejrút označil pondělní reakci posádek remorkérů na záchranu lodi za „hrdinskou“.

„Rád bych poděkoval těm mužům a ženám, kteří byli včera v noci v těchto posádkách, za hrdinskou práci, kterou odvedli v neuvěřitelně zrádných podmínkách. Mít nafouknutí 11 metrů (36 stop), podstupovat a dělat tuto práci je obdivuhodné,“ řekl Perrottet. .

___

McGurk informoval z australské Canberry.