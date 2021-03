Oslavte 35. výročí Zeldy s tímto úžasným albem od Wind Waker

V letošním roce uplyne 35 let The Legend of Zelda série. Nintendo oznámilo remake titulu Wii ve vysokém rozlišení, Meč k nebi„A uvolňuje výstižně tematizovaný Switch Joy-Con, ale kromě toho to vypadá, že pořádá oslavy.

Bez ohledu na to fanoušci oslavují 35. místo Link všeho druhu a účastnit se slavností, talentovaný britský skladatel Marcus Hedges Kdo psal hry jako Century: Age of AshesA Přetečení 2 A Ari a tajemství ročních období – Sestavil svůj vlastní kurátorský soundtrack pro The Legend of Zelda: Wind Waker.



Toto album, jak bylo uvedeno výše, lze slyšet na BandcampA SpotifyA Apple Music, A Různé jiné Služby digitální hudby.

Doufejme, že to není poslední, co letos slyšíme o Wind Wakeru. Ve skutečnosti, pokud jste to zmeškali – O klasice z roku 2002 se říká, že se vrátí později v tomto roce Po vydání HD verze Skyward Sword. Co si tedy myslíte o výše uvedeném zvukovém klipu? Přinášíte si na GameCube příjemné vzpomínky na Wind Waker? Zanechat komentář níže.