Hudba, umění, film a divadlo jsou k vidění, když se Harwich Festival vrací

Letošní Harwich Festival čeká nádherný svátek hudby, umění, filmu a divadla.

Každoroční lidová slavnost se vrací ve středu 22. června a potrvá do 2. července.

Program začíná v 19 hodin slavnostním otevřením festivalových galerií v Esplanade Hall, Old Chapel a The Budgeners s pirátskou jazzovou kapelou Wash Your Own z Harwiche.

Poté následuje 23. června první ze série poledních koncertů v kostele sv. Mikuláše.

Baluji Shrivastav je na prvním místě s koncerty rezervovanými na neděli 26. června ve 14:30 v Harwich Center for Arts and Heritage.

Jeden z předních světových hráčů na sitar zahraje výběr indické klasické hudby.

Dalšími světovými a klasickými večery budou Intarsia, italský klarinetista Luca Luciano a vlastní sborové sdružení Harwich.

Pro fanoušky jazzu začíná program 24. června v Arts Center s příchodem Suffolk Three-Organ Thin and Fallen Festival.

Drama uvádí UPG Emergent Ensemble představením On the Strandline, které bude na pláži uvedeno dvakrát 25. června.

Dramatic Pause Productions přivádí 27. června k životu klasický gotický příběh o Drákulovi ve Fort Redoubt, zatímco divadlo Smoking Apples odhaluje 2. července Kinder, příběh mladé české židovské dívky, která uteče ve vlaku Kindertransport.

Film představuje projekce Stilla, která zkoumá mimořádné možnosti v každodenním životě obyvatel pečovatelského domu Lime Court v Harwichi.

Festival zakončí 3. července v kostele sv. Mikuláše výjimečné vystoupení argentinských dvojčat Fabiany a Pauly Chavezových na jedno piano.

Peter Davis, umělecký ředitel, řekl: „Pro tým Harwichského festivalu to bylo rušné období, protože festival po jubilejních slavnostech pokračoval velmi rychle.

„Velmi nás však těší, že můžeme představit rozmanitou hudbu, divadlo, výstavy a mluvené slovo.

„Jsme o něco větší než minulý rok, někteří staří oblíbenci se vracejí a někteří noví umělci přicházejí.“

Chcete-li získat vstupenky, navštivte harwichfestival.com.