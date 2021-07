Asteroid zabíjející dinosaury vyprodukoval obrovskou tsunami téměř míli vysokou

Asteroid, který před 66 miliony let zničil dinosaury, potvrdil jednu míli vysokou vlnu tsunami, která narazila do Severní Ameriky, jak potvrzují zkamenělé „megakroužky“.

Tyto vlnovky pohřbené v sedimentech v dnešní centrální Louisianě byly objeveny seismickým zobrazením na University of Louisiana v Lafayette.

Vědci strávili desítky let hledáním důkazů o této události na úrovni vyhynutí, včetně hledání spadu z dramatického dopadu asteroidu, který narazil na nynější mexický poloostrov Yucatán.

Kromě obří tsunami, které vysílaly přílivové vlny tisíce kilometrů od místa nárazu, byly kolem Země také požáry vzdálené 1 000 mil a oblaky prachu.

Co způsobuje tsunami? Tsunami, někdy nazývané přílivová vlna nebo seismická mořská vlna, je řada obřích vln, které vznikají z narušení oceánu. Poruchou může být sesuv půdy, sopečná erupce, zemětřesení nebo meteor; Viníkem je často zemětřesení. Pokud dojde poblíž pobřeží k sesuvu půdy nebo zemětřesení, které vyvolalo tsunami, mohou obyvatelé vidět jeho účinky téměř okamžitě. První vlna tsunami může dorazit během několika minut, než bude mít vláda nebo jakákoli jiná instituce čas vydat varování. Oblasti blíže k hladině moře jsou náchylnější k ovlivnění vlnami.

Pomocí seismického zobrazování prováděného ropnou společností působící v této oblasti si američtí vědci prohlíželi půdu 5 000 stop pod povrchem, a to až do doby nárazu, a našli fosilní vlnky vzdálené půl míle od sebe a 50 stop vysoké.

Tým vysvětlil, že se jedná o otisk vln tsunami, které se šířily z nárazového kráteru, a když se blížili ke břehu, narušili mořské dno.

Tyto vlny narážely na vodu 200 stop hluboko, když se blížily ke břehu, přílivové vlny nabíraly na výšce, když narážely na svah pobřeží.

Směr vln 5 000 stop pod centrální Louisianou byl v souladu s tím, jak by očekávali, že vlna zasáhne po dopadu asteroidu.

Kreslení čáry z vrcholu těchto vln se dostalo přímo do kráteru Chicxulub asi 1000 mil od oblasti, kterou vědci zkoumali pomocí seismického zobrazování.

To znamenalo, že oblast byla ideální pro zachování vln, které by nakonec byly pohřbeny v sedimentu.

“Voda byla tak hluboká, že jakmile se tsunami zastavilo, pravidelné vlny bouře nedokázaly narušit to, co tam bylo,” uvedl autor studie Gary Kinsland. Věda.

To znamená, že otisk vln zůstal po dobu 66 milionů let pokrytý vrstvou trosek padajících do vzduchu, která byla připojena ke kráteru asteroidu.

Čárová kresba z vrcholu těchto vln se dostala přímo do kráteru Chicxulub asi 1000 mil od oblasti, kterou vědci zkoumali pomocí seismického zobrazování.

Tsunami mohla být tak silná, že její vlny dosáhly výšky jedné míle a způsobily zemětřesení na Zemi, když zasáhla Zemi o více než 11 stupňů Richterovy stupnice.

Zničilo by to okolí, poslalo by mořský život na pevninu, divokou zvěř k moři a zabilo by miliony tvorů.

Autoři studie tvrdí, že tsunami by trvalo několik dní, což několikrát odráží její dopad v Mexickém zálivu, přičemž se pokaždé zmenšuje.

Vlny viděné v sedimentech byly síly mohutných vodních stěn, které narážely na mělký sráz poblíž břehů a zpět ke zdroji tsunami – dopadu asteroidu.

Pomocí seismického zobrazování prováděného ropnou společností působící v této oblasti si američtí vědci prohlíželi půdu 5 000 stop pod povrchem, a to až do doby nárazu, a našli fosilní vlnky vzdálené půl míle od sebe a 50 stop vysoké.

Samotný účinek mohl způsobit zmatek na tisíce kilometrů, ale účinky byly pociťovány globálně prostřednictvím atmosférických změn.

To je to, co zničilo mnoho druhů, ukončilo mezozoickou éru a uzavřelo věk dinosaurů.

Tým doufá, že najde další důkazy vlnky tsunami po dopadu, což pomůže dát dohromady tajemství této události vyhynutí.

Výsledky byly publikovány v časopise Dopisy o Zemi a planetách.