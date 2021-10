Královna Alžběta II vynechá recepci COP26, několik dní po pobytu v nemocnici

Oznámení, že královna vynechá plánované vystoupení na summitu COP26, přišlo jen několik hodin poté, co od té doby uskutečnila své první oficiální – byť de facto zasnoubení z hradu Windsor. Strávit noc v nemocnici Výlet do Severního Irska byl minulý týden zrušen.

“Její Veličenstvo královna dnes provedla virtuální audienci prostřednictvím video spojení z hradu Windsor,” uvedl v úterý Buckinghamský palác v tiskové zprávě. Dodala, že přijala velvyslance Korejské republiky Johna Kima a velvyslance Švýcarska Markuse Leitnera.

Minulý týden to řekl mluvčí Buckinghamského paláce 95letý král Vstoupila do “předběžného vyšetřování” poté, co se řídila příkazy lékaře, aby zrušila let a odpočinula si.