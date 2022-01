Čína postavila na Zemi satelit, který simuluje podmínky nízké gravitace – první svého druhu. Očekává se, že zařízení bude hrát hlavní roli v budoucích misích Číny na Měsíc.

Vědec Li Ruilin z Čínské báňské a technologické univerzity v úterý uvedl, že projekt satelitu ve východním městě Sü-čou by měl být oficiálně spuštěn v nadcházejících měsících.

Popište mi program jako „První svého druhu na světě“ A řekli, že to posouvá lunární simulaci na zcela novou úroveň, protože dokáže vytvořit gravitaci „zmizí“ umět „Poslední, jak chceš.“

Zařízení se skládá z vakuové komory obsahující „měsícMá průměr 60 cm (asi dvě stopy). Měsíční krajina se skládá z kamenů a prachu, které jsou stejně lehké jako ty na Měsíci.

Krajina je podporována magnetickým polem, podobně jako Měsíc – jeho gravitační síla je asi šestina gravitační síly na Zemi. Když je pole dostatečně silné, mohou létat některé lehké předměty, jako je žába nebo kaštan.

Li řekl, že projekt bude pravděpodobně hrát důležitou roli v přípravě na čínské operace na Měsíci, umožní vědcům testovat zařízení a dokonce zabránit potenciálně nákladným chybným výpočtům na samotném Měsíci.

„Některé zkušenosti, jako například crash testy, potřebují jen několik sekund [in the simulator],“ Řekl mi to a dodal „Jiné, jako je test procházení, mohou trvat několik dní.“

Vědec poznamenal, že by mohl být také použit k testování, zda 3D tisk funguje na Měsíci nebo zda jsou měsíční osady životaschopné.

„Některé experimenty, které se provádějí v simulovaném prostředí, nám také mohou poskytnout některá důležitá vodítka, například kde hledat zachycenou vodu pod povrchem,“ Řekl.

K vytvoření zařízení byla potřeba řada technických inovací, řekl Lee a poznamenal, že magnetické síly potřebné k vytvoření atmosféry jsou tak silné, že mohou roztrhnout součásti, jako jsou supravodivé dráty, a učinit mnoho kovových součástí nepoužitelnými.

Dodal, že zařízení, které je inspirováno pokusy Andre Geima s létáním žáby s magnetem, bude otevřeno výzkumníkům z celého světa.