Zdá se, že speciální tah v Assassin’s Creed Mirage byl porušen záměrně

Nová hra Assassin’s Creed od Ubisoftu je celá o tajnosti a přesnosti, ale hlavní hrdina Basim má stále hloupý speciální pohyb.

Nazývá se Assassin’s Focus a umožňuje vám zmrazit čas a nakreslit mřížku přes několik nepřátel, abyste se mezi nimi mohli pohybovat a zabíjet je v rychlém sledu. Je to jako režim Quickdraw v Red Dead Redemption, až na to, že každou kulkou fyzicky bodáte lidi do krku.

Na začátku Assassin’s Creed Mirage můžete tento efekt provést pouze na dva nepřátele najednou, ale s dalšími vylepšeními budete moci tento efekt rozšířit a rychle dokončit celou skupinu nepřátel najednou.



Je to oslnivá akce, která ještě více upoutává pozornost díky vizuálním efektům, které obsahuje – díky nimž to vypadá, jako by hra padala.

Proč to vypadá tak rozbité? Ubisoft říká, že to všechno spočívá v tom, že hrajete v simulaci, kde máte přístup ke vzpomínkám hlavní postavy pomocí zařízení Animus. Jednoduše řečeno, Basim byl příliš rychlý na zabíjení a Animus se snažil počítat.

„Zeptal jsem se na to Ubisoft Bordeaux,“ řekl Wesley LeBlanc z GameInformer, když vrhl více světla prostřednictvím… pošta Na X, dříve Twitter.

„A i když ano, je to tam, protože je to zábavné/cool, moudře řekli, že Basem byl tak rychlý/účinný, že se animus občas snaží udržet krok s jeho vzpomínkami, proto ten glitch efekt.“

Tak jdeme na to. Efekt není chyba a je celý záměrný – stejně jako chromatická aberace v Assassin’s Creed Mirage, které hráči nyní upravují hru, aby se jí zbavili.