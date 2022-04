Létání do Pekingu je obtížnější než kdy jindy, protože Čína urychluje opatření proti Covidu

Tento týden nebylo možné najít lety z Tokia do Pekingu – nejbližší dostupný let byl do Kunmingu, jižně od provincie Yunnan, vzdáleného asi 2 600 km. Tam strávím 21 dní v karanténě a do té doby nemám žádnou záruku, že mi bude povolen vstup do čínské metropole.

Od poloviny prosince vzrostl průměrný denní počet případů v Číně z dvouciferných čísel na více než 20 000. Podle výpočtů CNN je nejméně 27 měst po celé zemi pod úplnou nebo částečnou uzamčením, což se týká asi 180 milionů lidí.

Některá přísnější opatření platí v Šanghaji, finanční velmoci země, kde je mnoho z jejích 25 milionů obyvatel v karanténě ve svých bytových komplexech déle než měsíc, což vyvolalo rozruch, který zaplavil čínský silně cenzurovaný internet.

Vládní pozorovatelé se předháněli, kdo udrží krok Výlev hněvu nad nedostatkem jídla, nedostatečným přístupem k lékařským službám a – pro ty, kteří měli pozitivní test Špatné podmínky v dočasných karanténních táborech. Opravdu, protesty propukly – Vzácná scéna v autoritářství Čína – Obyvatelé se střetli s policií. Počet případů v Pekingu zůstává ve srovnání se Šanghají nízký – v pátek bylo v hlavním městě hlášeno 34 nových případů, čímž se celkový počet případů během této epidemie zvýšil na 228. Čína ale nenese žádná rizika, protože se snaží zastavit šíření viru ve svém politickém centru. cestovat do číny Moje cesta do Číny tento týden byla ještě těžší, než když jsem v únoru cestoval do Pekingu na zimní olympijské hry, které se konaly v rámci nejtvrdších světových protiopatření proti Covidu. Poté byli úředníci, média a sportovci odděleni od čínské veřejnosti rozsáhlou sítí fyzických bariér, karanténních období a pravidelných testů na Covid. Nyní, abych mohl vstoupit do Číny, musel jsem předložit tři negativní testy PCR z vládou schválených klinik, odebrané sedm dní před odletem, a poté provést další dva testy do 48 hodin od letu. V letadle měly všechny letušky na sobě nebezpečné obleky, stejně jako personál na letišti Kunming. Po přistání byli všichni pasažéři mého letu okamžitě nasměrováni na další test na Covid, výtěr z nosu a krku. Zdálo se, že většina cestujících mého letu měla čínské pasy. Cizinci mohou vstoupit jen za velmi omezených okolností a pro americké novináře je extrémně obtížné získat vstupní víza do Číny kvůli zhoršení americko-čínských vztahů. Obě země se po schůzce amerického prezidenta Joe Bidena a čínského vůdce Si Ťin-pchinga loni v listopadu dohodly na zmírnění vízových omezení pro další novináře. Vízum jsem dostal začátkem tohoto roku po několika kolech pohovorů. Ale přesto, když jsem odevzdal svůj americký pas, imigrační úředník strávil několik minut otáčením stránek a pak zavolal skupinu pracovníků s nápisem „policie“ na jejich oblecích. Vypadá to, že jsem byl jediný z výletu odtažen stranou. Vzali mě do soukromé místnosti k výslechu a po dlouhém policejním výslechu ohledně mého profesního a osobního života mi bylo dovoleno pokračovat v imigračním a celním oddělení. Po vyřízení přistěhovalectví jsem si popovídal s chlápkem, který stál vedle mě, když jsme čekali na autobus do karanténního hotelu. Pochází ze Šanghaje, ale už 30 let žije v Japonsku. Od vypuknutí epidemie se do Číny nevrátil, ale nakonec se rozhodl, že 21denní karanténa pro vstup do země za návštěvu své starší matky v Šanghaji stojí. Město je nyní pod týdenním uzamčením Covid, takže jeho jedinou možností bylo odcestovat do Yunnanu a počkat, až se situace zlepší. Čínská národní zdravotní komise v pátek uvedla, že „politika nulového COVID-19" ukázala v Šanghaji předběžné výsledky a že situace v celé zemi vykazuje klesající trend. 21 dní v hotelové karanténě V autobuse nebylo jediné volné místo a naše zavazadla byla naskládaná v uličkách. Z okna autobusu jsem pozoroval Kunming, město s 6,6 miliony, jak v noci projíždí kolem – jasná světla osvětlující budovy a dálnice. Po dvou až třech hodinách jízdy jsme dorazili na naše karanténní místo: hotel s horkými prameny přeměněný na karanténní zařízení. Pracovníci v ochranných oblecích mě odvedli do mého pokoje. Druhý den ráno jsem si uvědomil, že můj pokoj má úchvatný výhled na Kunming – rozlohu zelených stromů a hor roztroušených na obzoru. Kunming je hlavním městem provincie Yunnan a je oblíbenou turistickou destinací, která je známá svou krásnou přírodní scenérií a oblastmi výroby čaje. Je tam balkon, ale nemůžu ven. Ale jsem vděčný za ten pohled a hlavně za možnost otevřít si okno na čerstvý vzduch – v nějakém zakázaném karanténním zařízení. Nemohu otevřít dveře, kromě lékařských prohlídek a vyzvednutí jídla. Dostávám dvě kontroly teploty denně a pravidelné testy na Covid, někdy dvakrát denně. Nejsou povoleny žádné rozvozy jídla, ale snídaně, obědy a večeře jsou zahrnuty v karanténním poplatku, který se liší podle toho, do kterého hotelu jedete – bez možnosti výběru, kam jít. Jídla přicházejí v plastových obalech, které se třikrát denně pokládají na židli za dveřmi – obvykle rýže, polévka, maso a smažená zelenina. Doplňte jídlo občerstvením, které jsem si přivezl z Tokia poté, co jsem slyšel o špatném jídle v karanténních hotelech. Naštěstí mi jídlo samotnému nevadí. V mém pokoji není lednice, mikrovlnná trouba ani prádelna. Během 21 dnů je distribuován pouze jeden ručník. Na cvičení si balím podložku na jógu, švihadlo a závaží. Navzdory horkému počasí – kolem 85 stupňů Fahrenheita (30 stupňů Celsia) – hotel nezapne klimatizaci kvůli obavám z přenosu viru Covid. Za předpokladu, že budu pokračovat v negativním testu, stále se nemohu dostat do Pekingu. Pokud bude uzavřeno celé hlavní město, budou pravděpodobně zrušeny všechny lety. Ještě před nejnovější epidemií museli příchozí z částí Číny považovaných za „vysoce rizikové" strávit dalších 14 dní ve vládní karanténě v Pekingu. Jonáš mezi ně v současnosti naštěstí nepatří. Tuzemští cestovatelé přijíždějící z destinací s nízkým rizikem musí strávit alespoň sedm dní doma kvůli sledování zdravotního stavu. Čínské úřady zdvojnásobily svou politiku nulového výskytu Covid a argumentovaly tím, že zemi umožnila vyhnout se explozi úmrtí v jiných částech světa a získá čas na očkování zranitelných skupin, jako jsou senioři a děti. „Pokud ztratíme kontrolní opatření proti Covidu, velké množství lidí se nakazí mnoha kritickými pacienty a zemře, což způsobí zahlcení lékařského systému,“ řekl v pátek zástupce ředitele Národní zdravotní komise Li Bin. Kritici však tvrdí, že politika je více o politice než o vědě. Prezident Si Ťin-pching dal své osobní razítko na „nulový Covid“ a úředníci často používali nízkou úmrtnost k argumentaci, že čínský systém je nadřazený Západu, protože omezení byla zmírněna, aby odrážela rostoucí míru očkování. Ale v Číně nejsou žádné známky změny a lidé jsou unavení. Ve třetím roce epidemie Čína stále odmítá žít s Covidem. Není tolerován žádný problém, bez ohledu na cenu.