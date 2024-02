Donald Trump reaguje na komentáře Vladimira Putina o Joe Bidenovi

Bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který byl často obviňován z toho, že se snášel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, Řekl, že to bere jako „komliment“ poté, co zahraniční vůdce prohlásil, že jeho země by dala přednost prezidentovi Joeovi Bidenovi, aby vyhrál prezidentské volby v roce 2024 v USA.

„Tak to je kompliment,“ řekl Trump svým příznivcům během předvolebního shromáždění v North Charleston v Jižní Karolíně, 10 dní před jeho primárním střetnutím ve státě Palmetto s bývalou guvernérkou Nikki Haleyovou.

Trump bez důkazů prohlásil, že Putin preferuje Bidena, protože není tak tvrdý vůči Rusku po krvavé invazi země na Ukrajinu.

„Vycházel jsem s ním dobře, ale on se mnou být nechce,“ řekl Trump.

Bývalý prezident promluvil krátce poté, co Putin řekl ruské státní televizi, že by místo Trumpa rád viděl Bidena jako prezidenta Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters.

Na otázku, který americký kandidát by byl pro nás „nejlepší“, Putin odpověděl: „Bidene. Je to zkušenější, předvídatelnější člověk a politik ze staré školy… Ale budeme spolupracovat s každým americkým prezidentem, kterého Američané důvěřují.“ v.“

Několik zahraničněpolitických analytiků se domnívá, že Putin preferuje úřadujícího prezidenta. Citovali Trumpovy postoje, které často upřednostňují Rusko, jako je jeho dlouhodobá kritika vojenské aliance NATO.

Trump, Rusko, Putin a NATO

Shromáždění v Severním Charlestonu – a Putinovy ​​komentáře o Bidenovi – přišly necelý týden poté, co Trump rozvířil celosvětové mínění tím, že navrhl, že by zemím NATO nepomohl, kdyby na ně zaútočilo Rusko.

Během sobotního shromáždění v Conway v Jižní Karolíně Trump řekl, že jednou řekl zahraničnímu vůdci, že nebude podporovat členy NATO, pokud nepřispějí dostatkem peněz na pakt o vzájemné obraně. Dodal, že by v této situaci mohl „vyzvat“ Rusko, aby „dělalo, co chtějí“.

Trump také během svého předsednictví kritizoval NATO, často s podporou Putina, s nímž měl několik přátelských setkání. Zdá se také, že Rusko podporuje Trumpa ve snaze zasahovat do voleb v roce 2016 proti jeho demokratické rivalce Hillary Clintonové.

Bývalý prezident ve svém středečním projevu obhajoval své komentáře o NATO a řekl, že nebude „chránit“ země NATO, pokud „neplatí své účty“.

Trumpovy poslední komentáře vyvolaly okamžitou kritiku světových vůdců, členů Kongresu a jeho odpůrců v kampani v roce 2024. Všichni uvedli, že NATO významně přispívá k její obraně a že Trump jedná na světové scéně nezodpovědně.

Trump vyvolal rozsáhlý odpor útokem NATO

Několik hodin předtím, než Trump vstoupil na pódium v ​​North Charleston, bývalý prezident Barack Obama podpořil Bidena a prohlásil, že Trumpův postoj byl lehkomyslný a provokativní.

Ačkoli nezmínil Trumpovo jméno, Obama na X, dříve Twitteru, uvedl, že „to poslední, co nyní potřebujeme, je chaotičtější a méně bezpečný svět, kde se tyrani cítí povzbuzeni a naši spojenci se ptají, jestli s námi mohou počítat“.

Biden ve středu řekl, že Trump „pozval Putina k invazi“ některých spojenců z NATO.

„Dovedete si představit, že by to řekl bývalý prezident Spojených států? Celý svět to slyšel. A nejhorší na tom je, že to myslí vážně,“ řekl Biden a dodal: „Žádný jiný prezident v naší historii se nikdy nepoklonil ruskému diktátor.“ “

Haley, Trumpův bývalý velvyslanec při OSN, se během kampaně v Jižní Karolíně opakovaně ohradil proti jeho poznámkám o NATO. V rozhovoru pro CNN tento týden odsoudila „myšlenku, že by stál po boku muže, který zabíjí své protivníky“.

Haleyová v pondělí CNN řekla, že země NATO musí „tlačit více“ a že „vždy bychom je měli tlačit, aby táhly svou váhu. Ale zároveň musíme pochopit, že NATO je úspěšný příběh.“