Bývalá reportérka BBC, která byla propuštěna poté, co tweetovala, že „Hitler měl pravdu“ a „sionisté se nemohou nabažit naší krve“, nyní obvinila její pád z „soudu na sociálních médiích“. “

Tala Halawa, novinářka, která dříve pobývala v Ramalláhu na západním břehu Jordánu, v úterý uvedla, že odsoudila „izraelské bombardování Gazy v roce 2014“ a byla neprávem souzena na základě „hrubého a nevědomého tweetu zveřejněného před sedmi lety“.

„Je mi však smutno, že BBC místo hledání způsobů, jak se omluvit, usmíření a dialog, bohužel zvolila soudní proces prostřednictvím sociálních médií,“ uvedla Halawa a tvrdí, že síť[ied] Trollové hlasy a kapitulují pod tlakem zahraničních proizraelských zájmových skupin a pravicových médií odhodlaných vyloučit Palestince z veřejného života. “

V době svého tweetu z roku 2014, který hovořil o zkorumpované bývalé nacistické německé kancléři, pracovala Halawa pro palestinskou rozhlasovou stanici 24FM, Podle The Times of Israel.

Ve své zdlouhavé odpovědi zveřejněné na Twitteru v angličtině a arabštině Halawa uvedla, že BBC očividně ustoupila „proizraelskému davu“ tím, že ji propustila.

“Nedávno jsem zveřejnil nadační fotoreportáž o celebritách, které jsou kritizovány, vykořisťovány a zrušeny za podporu palestinského sebeurčení. Ale nejsem sám. Proizraelská cenzurní kampaň má průmyslový rozsah a mezinárodní dosah,” Halawa tvrdil. Kromě toho odsoudila své propuštění jako „známé“ důsledky pro Palestince a barevné.

“Jsem hrdý na to, že během svých čtyř let v BBC jsem byl vždy známý svou nestranností a profesionální žurnalistikou, a to i v těch nejtěžších dobách. Budu i nadále věřit a bojovat za čestnou a odvážnou žurnalistiku bez ohledu na to opovrženíhodné pokusy o atentát na postavu. “

KLIKNĚTE ZDE PRO APLIKACI FOX NEWS

Podle britského časopisu diváksladkost také oznámeno pod kontrolou izraelských médií [your] Sionistická vláda „zveřejnila obrázek upáleného dítěte na svíceni.

„Sionisté se nemohou nabažit naší krve,“ dodala v té době a zmínila se o pojmu zastánci židovského státu ve Svaté zemi.

Novinám to řekl mluvčí BBC londýnská židovská historie Minulý týden po jejím vyšetřování „tato osoba již nepracuje pro BBC“.