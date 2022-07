Kandidáti na britského premiéra se v televizní debatě hádají kvůli snížení daní

Pět z nich bylo vyzváno, aby se stalo nástupcem Borise Johnsona ve funkci britského premiéra

Druhá ze tří televizních debat v neděli

Daňové plány v centru horké soutěže

Průzkumy ukazují protichůdný obraz toho, kdo je vítěz

LONDÝN (Reuters) – Pět kandidátů z Konzervativní strany, kteří stále bojují o příštího britského premiéra, bojovalo v neděli v druhé televizní debatě o snížení daní, když dva přední kandidáti – Rishi Sunak a Liz Trussová – vystupňovali svůj boj o ekonomiku. .

Vzhledem k tomu, že neexistuje jasný kandidát na nástupce Borise Johnsona, který odstoupil po sérii skandálů, bitva o získání dalšího vůdce zůstává stále nepředvídatelnější a rozptýlenější, což odhaluje rozpory uvnitř vládnoucí Konzervativní strany.

Bývalý ministr financí Rishi Sunak se ukázal jako favorit mezi 358 toryovskými zákonodárci, kteří tento týden odevzdají více hlasů, aby snížili počet uchazečů na spodní dva.

V neděli večer řekl, že jeho první prioritou bude vypořádat se s inflací a ne ji zhoršit, než zavede daňové škrty.

Ministryně zahraničí Liz Trussová, která navrhla plány na zrušení mzdové agendy a zvýšení korporátních daní za cenu více než 30 miliard liber (36 miliard dolarů) ročně, uvedla, že Sunak zvýšil daně na 70leté maximum.

„Zvýšení daní v tuto chvíli udusí ekonomický růst,“ řekla v debatě, kterou moderovala televize ITV.

Sunak reagoval slovy, že „rád snižuje daně“, ale že by to bylo za cenu vyšší inflace. „Ekonomika této věci pro nic za nic není konzervativní, je to socialismus,“ řekl.

Nižší ministryně Penny Mordauntová, která je v současné době číslo tři, se také zaměřila na Sunaka s tím, že veřejnost potřebuje „okamžitou akci“, aby čelila rostoucím životním nákladům.

Bývalý ministr financí Rishi Sunak navštívil Teesside Freeport v Redcaru v Británii, 16. července 2022.

Závod je stále otevřený

Průzkum partnerů JL pro Sunday Telegraph naznačil, že téměř polovina konzervativních voličů si myslí, že Sunak by byl dobrým premiérem, před Trussem a Mordauntem.

Truss se však také těší široké podpoře, včetně těch, kteří jsou Johnsonovi nejvíce loajální, a Mordaunt vede průzkumy mezi 200 000 členy strany, kteří nakonec vyberou, kdo se stane vůdcem konzervativců, a tím i premiérem.

Průzkum mezi členy strany pro web Conservative Home v sobotu ukázal, jak otevřený závod je, ukázal, že bývalý ministr pro rovnost Kimi Badenouche je nyní před ostatními, s Gearsem na druhém místě a Mordauntem, v současnosti oblíbeným bookmakerem, sklouznout na třetí.

Stalo se tak poté, co pátý kandidát, Tom Tugendhat, předseda parlamentního zahraničního výboru, vedl hlasování diváků po první páteční televizní debatě.

Kdo tu práci dostane, bude se po Johnsonově skandály opředeném úřadování vypořádávat s raketově rostoucí inflací a nízkým ekonomickým růstem a také s nedostatkem důvěry veřejnosti v politiku.

Průzkumy veřejného mínění také naznačují, že konzervativci jsou daleko za opoziční labouristickou stranou.

Když byl dotázán mediátor, všichni kandidáti řekli, že v případě vítězství neuspořádají okamžité volby. Do roku 2024 nejsou v Británii nutné národní volby.

Každý den bude následující tři dny vyřazen jeden kandidát, přičemž poslední dva budou čelit soudu členů Konzervativní strany. Budou hlasovat o vítězi, který bude vyhlášen 5. září.

(Zprávy Michael Holden a Paul Sandel) Střih Daniel Wallis a Gareth Jones

