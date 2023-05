Naughty Dog potřebuje více času na hraní hry Last Of Us pro více hráčů, škádlení nové hry pro jednoho hráče

Naughty Dog, populární vývojář stojící za franšízami jako Uncharted a The Last of Us, vydal prohlášení o svém multiplayerovém titulu zasazeném do vesmíru The Last of Us. V příspěvku vývojář říká, že na multiplayerový projekt potřebuje více času, než se původně očekávalo, ale zmírňuje ránu škádlením neohlášené hry zaměřené na jednoho hráče.

„Víme, že mnozí z vás se těší na další informace o multiplayeru The Last of Us,“ stálo v prohlášení. „Jsme velmi hrdí na práci, kterou naše studio dosud odvedlo, ale jak vývoj pokračuje, uvědomili jsme si, že nejlepší pro hru je dát jí více času. Náš tým bude na projektu dále pracovat.“ jako naše další hry ve vývoji, včetně nového zážitku pro jednoho hráče. Rozhodně; těšíme se, že se brzy podělíme o další. Jsme vděčni naší skvělé komunitě za vaši podporu – děkujeme za vaši vášeň pro naše hry, stále nás to pohání. „

Toto prohlášení následuje zpráva z BloombergA která hlásila problémy s vývojem titulu. Podle zprávy byl vývojářský tým omezen, zatímco vedení studia se rozhodlo udávat směr.

Tento projekt pro více hráčů byl původně vyvíjen jako mod pro The Last of Us Part II, podobný režimu pro více hráčů původního The Last of Us. Nicméně, jak kampaň pro jednoho hráče, tak režim pro více hráčů se rozšiřují, Naughty Dog vyzval k upřednostnění kampaně pro jednoho hráče, která vyjde v roce 2020. V červnu 2022 Naughty Dog oznámila, že komponenta pro více hráčů je nyní samostatná. projekt a sdíleli kus hry. Concept art (výše). Začátkem tohoto roku vydal Naughty Dog další nový kus koncepčního umění (níže) a slíbil další podrobnosti o samostatném projektu pro více hráčů koncem tohoto roku.

Nejnovější zbrusu nová hra od Naughty Dog, The Last of Us Part II z roku 2020, získala všeobecné uznání kritiky se skóre 93 na Metacritic, ale ukázalo se, že mezi hráči rozděluje. Od té doby Naughty Dog vydal Uncharted: Legacy of Thieves Collection, která obsahovala remasterované verze Uncharted 4: A Thief’s End a Uncharted: The Lost Legacy a The Last of Us Part I, remake The Last of Us and The Last of Us: Nechali jsme za sebou. Pravděpodobně největší dopad The Last of Us v roce 2023 přišel v podobě první sezóny série HBO s Pedro Pascalem a Bellou Ramsey v hlavních rolích, která získala široký ohlas.

Není ani slovo o tom, kdy od Naughty Dog uslyšíme více o projektu pro více hráčů nebo singleplayeru uvedeném v tomto vydání, ale vzhledem k tomu, že tento týden PlayStation Showcase ignoruje zmínku o jakémkoli z projektů studia, může chvíli trvat, než budeme vědět podstatné podrobnosti.