Al-Shabaab se zmocnil vrtulníku OSN v Somálsku

Západní představitel řekl listu The Washington Post, že Al-Shabaab zapálil vrtulník a zadržel neznámý počet členů posádky poté, co bylo letadlo nuceno nouzově přistát na cestě do města Wesil v centrální oblasti Galgudud. Všichni tři hovořili pod podmínkou anonymity vzhledem k citlivosti situace.