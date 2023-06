CDC vyšetřuje virus prasečí chřipky za smrtí ženy v Brazílii

Světová zdravotnická organizace oznámila, že Centers for Disease Control and Prevention plánuje prozkoumat vzorky odebrané z smrtelné chřipkové infekce v Brazílii poté, co vyšetřovatelé zjistili, že příčinou smrti byl virus H1N1 cirkulující u prasat.

Takzvané „šíření“ prasečí chřipky H1N1 bylo příležitostně pozorováno po celém světě u lidí, kteří přišli do styku s nakaženými prasaty.

Není však jasné, jak se pacient v tomto případě virem nakazil. Pacientka, 42letá žena žijící v brazilském státě Paraná, neměla žádný přímý kontakt s prasaty.

Vyšetřovatelé zjistili, že dva z jejích blízkých kontaktů pracovali na nedaleké prasečí farmě, ale oba měli negativní test na chřipku a neměli žádné respirační příznaky.

„Na základě aktuálně dostupných informací se WHO domnívá, že jde o sporadický případ a neexistují žádné důkazy o přenosu této události z člověka na člověka. Potenciál pro šíření nemoci na úrovni komunity mezi lidmi a/nebo mezinárodní šíření Onemocnění u lidí je nízké,“ uvedla WHO. v současné situaci Publikováno v pátek.

Předběžné analýzy vzorku provedené zdravotnickými úřady v Brazílii potvrdily, že za tímto úmrtím stojí virus H1N1. Úzce souvisí s předchozími vzorky H1N1, které byly v oblasti spatřeny.

„Dosud byly v Brazílii hlášeny sporadické lidské infekce způsobené viry chřipky A (H1N1)v a A (H1N2)v a neexistují žádné důkazy o trvalém přenosu z člověka na člověka,“ uvedla WHO.

Mluvčí CDC řekl, že agentura dosud neobdržela vzorek od úřadů v Brazílii. CDC pracuje s jedním ze sedmi Spolupracující centra. ve Světové zdravotnické organizaci Globální sledování chřipky úsilí.

Centrum pro kontrolu nemocí studie Každý rok se shromáždí tisíce sekvenovaných virů chřipky, aby se porovnaly jejich geny s předchozími variantami, které infikovaly zvířata a lidi.

Toto léto Bidenova administrativa plánovala zvýšit úsilí o zachycení případů těchto nových, potenciálně smrtelných případů Varianty chřipky se rozšířily na lidi.

Kromě rostoucí hrozby, kterou představuje registr Šíření ptačí chřipky mezi ptáky V Americe byly v předchozích letech také zaznamenány případy „nových infekcí virem chřipky“ poté, co lidé interagovali se zvířaty na akcích, jako jsou zemědělské veletrhy.

„Vzhledem k závažnosti onemocnění v nedávných lidských případech CDC také diskutovalo s partnery o proveditelnosti zvýšení úsilí o sledování mezi kriticky nemocnými lidmi na JIP během letních měsíců, kdy je aktivita sezónní chřipky nízká,“ řekla Carrie Reid z CDC. Nejnovější webinář se zkušebními laboratořemi.

nově Analýza CDC Muž z Chila infikovaný ptačí chřipkou na začátku tohoto roku vykazoval známky toho, že tamní virus zaznamenal změnu, která by mohla nakonec způsobit, že se bude moci šířit mezi lidmi.

