Pákistán pohrozil deportací 1,7 milionu Afghánců, protože vztahy s Tálibánem se zhoršují

Andarabi neutíká před Talibanem, jehož bojovníky kdysi pomáhal dostat za mříže, ale před policií v Pákistánu – zemi, kde hledal útočiště už téměř dva roky. Jeho vízum vypršelo a uprostřed rostoucího zásahu proti afghánským uprchlíkům v Pákistánu se obává, že on, jeho žena a pět dětí budou uvězněni nebo dokonce posláni zpět do Kábulu.

Poté, co pákistánská prozatímní vláda minulý týden překvapivě souhlasila s deportací 1,7 milionu Afghánců, kteří podle odhadů žijí v zemi nelegálně, ministerstvo vnitra v úterý oznámilo 28denní lhůtu pro dobrovolné opuštění země a slíbilo „odměnu“ pro každého, kdo se zúčastní. Informace o jejich pobytu v listopadu. I když by se to mohlo týkat i neregistrovaných uprchlíků z jiných zemí, zdá se, že rozhodnutí souvisí především s rostoucí frustrací Pákistánu z Talibanu a ekonomickou zátěží v podobě hostování milionů Afghánců.

Když se Taliban před dvěma lety chopil moci, v Pákistánu už mohly žít více než dva miliony Afghánců. Mnozí uprchli před válkou a strádáním před lety. Uchopení moci Talibanem vedlo podle vládních statistik k novému přílivu více než 600 000 uprchlíků do Pákistánu. Pákistánští představitelé tvrdí, že jen málokterá jiná země by jich přijala tolik nebo projevovala dobrou víru tak dlouho.

V rozhovoru Asif Durrani, zvláštní vyslanec Pákistánu v Afghánistánu, uvedl, že částečnou odpovědnost nesou Spojené státy a další země. Mnoho uprchlíků, kteří se obávali pronásledování, přišlo do Pákistánu poté, co jim bylo slíbeno přesídlení jinde, a měli být pouze „zde jako přechodní cestovatelé“. Většina z nich stále čeká, dodal.

Ačkoli Tálibán vydal všeobecnou amnestii bývalým představitelům vlády podporované Spojenými státy, mnoho afghánských uprchlíků má důvody k obavám z nuceného návratu do své vlasti, tvrdí pozorovatelé lidských práv. Spojené národy Mám to zdokumentované Více než 200 mimosoudních poprav bývalých afghánských představitelů a příslušníků ozbrojených sil od převzetí moci v roce 2021. Vláda Talibanu tato čísla odmítá.

Většina afghánských politických disidentů, kteří původně uprchli do Karáčí poté, co Taliban převzal moc, zachytila ​​varovné signály dostatečně brzy. Přestěhovali se před měsíci, aby se usadili v pákistánském hlavním městě Islámábádu, klidnějším městě, které jim podle všeho nabízí určitou míru bezpečí před zatčením a větší šanci na přesídlení v Evropě nebo Spojených státech.

Kakar, která pracuje pro bono, řekla, že za svou práci nepřijme peníze od vlády vedené Talibanem. Dodala, že mezi nejvíce znepokojující případy, kterými se zabývá, jsou dívky a mladé ženy, které přijíždějí do Pákistánu s nadějí, že budou moci znovu studovat nebo chodit do školy.

Pákistánské vedení po desetiletí podporovalo příliv Afghánců a generál Muhammad Zia-ul-Haq umožnil milionům Afghánců zůstat v zemi od konce 70. let. Někteří Afghánci přijeli do Karáčí s cestovními doklady vydanými v 80. letech afghánskou vládou podporovanou Sověty; Jiní se ve městě narodili, ale nezískali pákistánské občanství.

Hajj Muhammad Jan, osmapadesátiletý Afghánec z Kundúzu, si to období pamatuje živěji než ze své domoviny – do Pákistánu dorazil ve 13 letech. On a další obviňují ze současného napětí pákistánské vlády, které jim poskytly jen málo způsobů, jak se s ním vypořádat. Integrují se do pákistánské společnosti a jejich čtvrti zůstávají bez škol a jiných zařízení.