NASHVILLE, Tennessee – Druhý výběr v prvním kole se konal ve středu večer, V důsledku obchodu Ivana ProvorovaFlyers vybrali Olivera Bonka celkově 22.

Klub šel s tím správným střeleným obráncem po 15 výběrech Matvey Michkov obsadil celkově sedmé místo V Bridgestone Areně v den 1 draftu NHL 2023.

Bunk byl severoamerický bruslař číslo 20 NHL Central Scouts. Bob Mackenzie z TSN Bonk se umístil jako 28. nejlepší hráč draftu EliteProspects.com Byl to on v 56 letech.

Piloti ho milovali natolik, že zemřeli na Gabe Perrault, USA postupuje o 132 bodů která na č. 23 připadla Rangers.

„Oliver je defenzivní člověk. Jsme velmi schopní,“ řekl asistent generálního manažera Brent Flaher ve středu večer prostřednictvím Flyers PR. „Žádoucí pravoruký obránce. Je velmi mozkový, výborný při pohybu puku, solidní obránce a celou sezónu se neustále zlepšuje. Je to kluk dobré velikosti, ale roste v těle a máme pocit, jako by se jen škrábal po povrchu.“ tento bod.“

6-noha-2, 180-pounder zaznamenal 40 bodů (10 gólů a 30 asistencí) v 67 zápasech této sezóny za London Knights OHL. V dlouhém play off v Londýně měl Bonk za 21 zápasů 11 bodů (všechny asistence) a +8.

Rekonstrukční piloti zoufale potřebují najít odpovědi pro svou budoucnost v obraně. Zoufale se snažili najít dlouhodobou stabilitu na zadním konci a výběr v prvním kole na blueliner použili pouze jednou během předchozích sedmi draftů (Cam York v roce 2019).

„Vlastně jsem ve Philadelphii nebyl, takže by bylo hezké jet tam poprvé,“ řekl Bonk ve středu večer. „Pokud jde o piloty, vím, že pracují velmi tvrdě, mají své pracovní boty, takže je to určitě dobrý tým, kam jít.“

Boncův otec Radek Bonc pochází z České republiky a hrál 14 let v NHL. Útočník byl draftován Senators celkově třetí v roce 1991 a skončil se 497 body za 969 zápasů ve své kariéře.

18letý Bonk vyrostl v Ottawě v Ontariu, takže Senators byli jeho oblíbeným týmem a rád sledoval krajního obránce Erika Carlsona.

Je nadšený, že se může připojit k Michkově v organizaci Flyers.

„Bylo by to šílené,“ řekl Bonk. „Je to opravdu dobrý hráč.“ „Myslím, že by to šlo mnohem výš, kdyby to lidé museli sledovat.“