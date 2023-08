Czech WorldSBK: Axel Basani: „Peníze nejsou důležité, teď musím vyhrát“ | Svět superbiků

Passani se však v žádném ze tří závodů WorldSBK v Mostě nedostal na pódium a Ital byl neustálou hrozbou po celý víkend, když se dostal na čtvrté místo v šampionátu Andrea Locatelli.

Jezdec Ducati motocorsa byl v posledních dvou kolech v dobré formě, málem získal své první vítězství v Imole, než v obou nedělních závodech bojoval o třetí místo.

Ale zatímco P4 měl ve 2. závodě dobrý závěr, Bassani cítil, že šance na vítězství je tu, kterou lze využít.

„Dnes jsme měli možnost bojovat o vítězství,“ řekl Bassani pro WorldSBK.com. „Naše tempo bylo opravdu dobré, sám nejsem šťastný, protože jsem opravdu udělal chybu a nevím proč.

„Po opravdu dobrém zotavení jsem blízko druhému, takže jsem s tím spokojený, ale pro příští závody musím pochopit, jak zvládnu úvodní kola závodu.

„Dnes jsem se v prvním kole několikrát pokusil Alvara předjet, což není dobré, protože se potřebuji uvolnit a na konci závodu více tlačit.“

Bassani vynechal pódium, když ho předjeli Danilo Petrucci a Jonathan Rea.

Passani a Rea spolu v posledních závodech těsně soupeřili a mladý Ital se snaží získat jeden na své hvězdě Kawasaki před koncem sezóny.

„Johnny má za sebou mnoho let v tomto mistrovství světa a není snadné ho porazit,“ dodal Bassani. „Je to starý lišák! Zkusím ho znovu porazit do konce sezony; porazili jsme ho v Imole, takže je to možné.“

„Pokusíme se tento výsledek zopakovat. Ale právě teď chci vyhrát, potřebuji vyhrát.“

Pokud jde o jeho budoucnost, očekává se, že Bassani zůstane u Ducati i příští sezónu, ačkoliv Aruba. Vypadá to, že místo Ducati v Ducati převezme Niccolo Bulegga.

To znamená, že zůstat u Motocorsa je nejpravděpodobnějším scénářem pro Passaniho, který tvrdí, že peníze nejsou hnací silou jeho dalšího kroku.

Bassani začal slovy: „Můj šéf má hodně práce, aby udělal tuhle přestávku. Pokud jde o mě, potřebuji být sám se sebou a začít chápat, jak mohu udělat lépe první část závodu a pokusit se vyhrát poslední.“ závody roku.“

„Peníze nejsou důležité, je důležité být nejlepším jezdcem. Alberto Fergiani, můj manažer o tom začíná přemýšlet.“