Todd Howard je jedinou osobou „oprávněnou mluvit veřejně o nezveřejněných podrobnostech Starfield“

Designový ředitel Bethesda Studios Emil Pagliarulo prozradil, že „prostě nemohou“ prozradit žádné podrobnosti o Starfieldu a zdůraznil, že prezident Bethesdy Todd Howard je „oprávněný veřejně mluvit o nevydaných informacích o hře“.

Ve vláknu na Twitteru Pagliarulo přiznal, že zatímco fanoušci „měli spoustu otázek“ a byli „pokořeni“ zájmem o horlivě očekávaný titul, ani oni, ani nikdo jiný z týmu nejsou schopni o hře mluvit – včetně obsahu. nebo výkon – Protože podepsali smlouvu o mlčenlivosti a „nechtějí být vyhozeni“.



„Vím, že tohle ode mě žádný fanoušek Starfieldu nechce slyšet, ale cítím, že to musím objasnit: Nikdo kromě samotného Todda Howarda není oprávněn mluvit veřejně o nevydaných informacích o hře.“ subreddit.

„Máš spoustu otázek. Chápu to. A můj vágní příspěvek o hře nepomáhá. Jsem tak ponížený tvým očekáváním Hvězdného pole. Vážně. Je to pro mě děsivé. Takže mě to opravdu bolí.“ řekni, že prostě nedokážu odpovědět na 99 procent tvých otázek.“

Pagliarullo dodal: „Nemohu sdílet své názory na obsah hry; nemohu mluvit o výkonu; nemohu diskutovat… no, většinu věcí.“ „Podepsal jsem smlouvu o mlčenlivosti. Jsem profík. Nechci být vyhozen. Ale vaše podpora je pro nás vším. Naplňujete mé srdce – každý den. To nejlepší. Fanoušci. Vůbec.“

Microsoft dříve očekával, že Starfield a Indiana Jones prodají 10 milionů kusů na konzolích PlayStation, než se rozhodl udělat z každé konzole Xbox exkluzivní.

V soudních dokumentech sdílených v rámci probíhající ságy mezi americkou Federální obchodní komisí a Microsoftem FTC uvedla, že Microsoft očekává 10 milionů prodejů PlayStation pro Starfield a Indiana Jones.