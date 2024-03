Xbox je údajně v Evropě „plochý“, vydavatelé zpochybňují podporu a přicházejí další porty PS5

Zatímco se Microsoft snažil dát věcem šťastnou tvář, budoucnost Xboxu – alespoň Xboxu jako prémiové značky s vlastním hardwarem a exkluzivitami – nebyla nikdy více zpochybňována. Microsoft se minulý měsíc pokusil rozptýlit obavy aktualizací Xbox Business a odhalil, že mnoho starších, menších her je nyní multiplatformních, ale jiné, jako Starfield, v současnosti nejsou. Kromě toho se zavázali pokračovat v práci na novém hardwaru, který zjevně přinese „největší technologický skok všech dob“ (nevím, jak plánují tuto chválu uskutečnit).

To vše zní dobře, ale může to být v rozporu s některými tvrdými realitami, kterým Xbox čelí v prostoru konzole. Podle Christophera Dringa z GameIndustry.biz, který se v minulosti ukázal jako spolehlivý zdroj aktualizací v oboru, se od „velmi prominentního“ vydavatele a další nezávislé hospody dozvěděl, že série Xbox Loni to ve skutečnosti nebylo tak dobré, protože někteří evropští prodejci opustili sérii Xbox

Problémy tím nekončí, protože Dring slyšel, že „většina“ exkluzivit pro Xbox v určitém okamžiku skončí na PS5, a méně se zaměřuje na Game Pass, jehož popularita do značné míry stagnovala. . Berte to samozřejmě s rezervou, ale GamesIndustry není známé vydáváním vzrušujících titulů nebo vágních zvěstí.

Microsoft může říct, že chce dál vyrábět hardware, co chce, ale pokud se vydavatelé přestanou starat o umístění svého softwaru na vaši platformu, přichází do hry realita. Tehdy to pro Nintendo během éry Gamecube začalo být děsivé. To se stalo Sege, než se museli vzdát svého hardwaru. „PC, PlayStation a Xbox“ jako standardní platforma pro všechny hry třetích stran není něco, na co se může Microsoft spolehnout navždy. Koupí Activision Blizzard je nyní Microsoft jedním z největších vydavatelů třetích stran na světě a bude těžké uniknout tahu, který je táhne dále tímto směrem.

co myslíš? Vidíte budoucnost, kde je tradiční Xbox stále věcí, nebo je to nápis na zdi?