Stát se „úžasným“ mistrem světa v rozparovači dračích lodí

Trina Ross si nikdy nepředstavovala, že by se mohla v něčem stát mistryní světa, ale její nedávná účast na mistrovství světa dračích lodí ICF v České republice jí přinesla tři zlata, jedno stříbro a čtyři bronzy, všechny si odvezla jediná žena. Domorodý člen týmu Kanady.

„Byl jsem ohromen,“ říká člen Pimicikamak Cree Nation, který žije ve Winnipegu. „Byl jsem tak šťastný. Nemohl jsem se přestat usmívat a dívat se na pódium, zvláště s ostatními týmy z různých zemí, které soutěží, na stejném pódiu s nimi. Byl jsem tak šťastný.“

Po návratu do Kanady byla opět překvapena, když ji na letišti ve Winnipegu přivítali vedoucí a starší z PCN a také média dokumentující její přílet.

„Cítila jsem se tak poctěna, že je tam mám,“ řekla s odkazem na přítomnost staré Rebeccy Rossové jako na něco, díky čemu se cítila tak výjimečně. „Byl jsem tak šťastný, že ji tam mám. Zvlášť když přinesli… hvězdnou přikrývku. Byl jsem velmi emotivní, když mi dali tu hvězdnou přikrývku.“

Ross vesluje ve Winnipegu asi deset let, ale k kajaku na dračích lodích se dostal až nedávno.

Lodě jsou poháněny 10 nebo 20 raketami, v závislosti na akci, a závody mají délku od 200 m do 2 km.

Vzhledem k tomu, že tým Kanady měl v týmu pouze asi 40 hráčů, byla Rossová a její spoluhráči pozváni, aby soutěžili v několika po sobě jdoucích závodech a jejím posledním závodem byla soutěž na 2000 metrů.

„Nikdy v životě jsem nebojovala tak tvrdě,“ říká. „Navzájem jsme se tlačili, abychom do toho dali všechno, a to jsem udělal. Jen jsem prošel bolestí.“

Byla to rychlá a soutěžní jízda, dva dny tréninku po příjezdu do ČR a čtyři dny závodů.

„V prvním závodě jsem byla velmi nervózní, ale začala jsem se uklidňovat,“ říká.

Kromě toho, že zastupovala Kanadu, Rossová také ukázala svou hrdost na to, že je členkou PCN v soutěži, a mávala vlajkou své první země, kterou jí před odjezdem udělil prezident PCN David Monias. Podpora, kterou dostávala na sociálních sítích od lidí doma, jí poskytla emocionální vzpruhu, která jí pomohla překonat vyčerpání.

Poté, co to zažil, Ross, který má dva syny, říká, že každý, kdo se s přáteli nebo rodinou zabývá jakýmkoli sportem, by měl udělat vše, co je v jeho silách, aby mu pomohl dosáhnout úspěchu.

„Všem rodičům, kteří mají děti, které sportují, podpořte je,“ řekla. „Je velmi důležité, aby sportovci měli podporu rodičů.“