M1 Singapore Fringe Festival 2024 zkoumá naléhavé sociální problémy prostřednictvím rozmanité řady aktů

M1 Singapore Fringe Festival (M1SFF) se možná od svého vzniku v roce 2005 vyvíjel, ale jeho hlavním posláním bylo vždy prezentovat místní a mezinárodní akce, které se zabývají sociálními problémy, rozšiřují perspektivy publika a povzbuzují každého k účasti. Hledejte nové způsoby, jak spolu jednat.

Dlouho očekávaný 20. ročník má zaujmout publikum od 17. do 28. ledna příštího roku vzrušující a rozmanitou řadou děl od singapurských i mezinárodních umělců.

Program na leden 2024 představuje šest inscenací, které zkoumají společenské výzvy a perspektivy po celém světě. Jejich společné cíle zdůrazňují nepřízeň osudu, odpor a osvobození od stereotypů a rutiny.

Náročné rodinné chápání povinnosti a lásky

Mezi vrcholy patří dramatik Remi Safari Ooo (Singapur), původní inscenace v režii Muhammada Farida Jinala a odehrávající se Divadelní studio Park. Vyvinuto během The Necessary Stage’s Playwrights‘ Cove 2022, Mezi hvězdy patří Dalifa Shahrel, Farah Lulla, Isabella Shyam a Yazid Jalil. Příběh se točí kolem rodiny, jejíž asijský mazlíček zmizí za záhadných okolností, zatímco se snaží starat o starou matku. Zapojte se do zážitku, který zpochybňuje jejich představy o povinnosti a lásce.



Zkoumání smutku, deprese a sebevraždy

Na festivalu debutovala mládežnická umělecká skupina Matter.Less (Singapur). Tady jsem byl Na scéně Nava Studio. Tato hra, kterou napsal Daniel Matin a režírovala Molly Mohter, zkoumá smutek, depresi a sebevraždu v malajsko-muslimské komunitě v Singapuru. Spolu s účinkujícími Suhaila M. Sanif, Fadel Daoud a Cheng Xinchuan jsou diváci vyzváni, aby tyto problémy společně prozkoumali v bezpečném, průzkumném prostoru, který zprostředkovali Adeeb Kosnan a Cheng.



Zkouška lásky a zrady

Vlast Odeslal Very Shy Gurl Odeslal Fendi (Singapur) dne cvičný prostor, divadelní cvičení, Zkoumá, co láska a zrada znamenají pro dva neznámé vojáky – V hluboké lásce a různých loajalitách – Přemítají o nevyhnutelném v pevném objetí, když nebe nad jejich domovy hoří rudě.

Prosit o soucit tváří v tvář osamělosti a slabosti

Přítomni Edith Podesta, Yara Ilito a Nanyang Academy of Fine Arts (Austrálie a Singapur) Tom Payne (založený na ničem) v Divadlo Nava Studio. Hra Willa Ena nominovaná na Pulitzerovu cenu zkoumá utrpení lidské existence a žádá o soucit tváří v tvář osamělosti a slabosti prostřednictvím kousavého humoru, touhy a ztracené nevinnosti. Ileto a Podesta provázejí studenty NAFA příběhem Thoma Paina, který se snaží zachránit svůj život, aby zachránil „ten váš“.

Zpochybňování rasové nadřazenosti a policejní brutality

Choreograf Jason Howard a jeho spolupracovníci Deedrick „Dr. Banks Gray“ a Timothy „Solomon“ Bowser a DJ Jared Brown (USA). Nadace V Divadelním studiu Esplanade. Toto intimní taneční divadelní představení zpochybňuje rasovou nadřazenost, policejní brutalitu, globální anti-černošství, homofobii a xenofobii v našem současném společenském a politickém klimatu a vyjadřuje velkorysou, soucitnou a láskyplnou hru mezi černými a hnědými muži v našem současném společenském a politickém klima. .

Překročte hranice humoru, sarkasmu a absurdity

Nakonec v této knize prozkoumejte hranice jemného humoru, sarkasmu a hlouposti StejnýJedná se o oceňovanou taneční divadelní show v podání Dame de Pic/Cie Karine Ponties & Temporary Collective (Belgie & Česká republika).

Sledujte, jak dvě ženy objevují své vnitřní divoké zvíře, když ztrácejí orientaci v podnikovém krysím závodě. I přes smích, Stejnýinspirovaný hvězdou němého filmu Busterem Keatonem, jehož typickou fyzickou komedii umocnily jeho mrtvolné výrazy, přitahuje diváky svou upřímností a hloubkou.





Cenově dostupná marže

M1SFF pokračuje ve spolupráci s Equal Dreams, aby byl festival inkluzivnější a přístupnější pro každého, včetně lidí se zdravotním postižením. Kromě prostého anglického přepisu na webových stránkách festivalu jsou k dispozici vizuální příběhy z cest do divadel, titulky k představením v divadlech a vysvětlivky z řeči na text po představeních.

Vstupenky stojí 35 USD a 28 USD (pro studenty denního studia, seniory, držitele národních služebních průkazů a osoby se zdravotním postižením) a jsou k dispozici na sg.bookmyshow.com.