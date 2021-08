Datum vydání 2. série White Lotus: Obsazení, novinky a vše, co víme

Ano, skutečně. HBO oznámila, že se show vrátí před koncem první sezóny. Je tu však problém. Za prvé, HBO to považuje spíše za „část dvě“ než za druhou sezónu. proto bílý lotos Měj podobu antologické série. Příští sezónu bude opět psát tvůrce série Mike White, ale nebude se konat v lokaci The White Lotus na Havaji, ale bude se odehrávat v jednom z dalších resortů vlastněných stejnou společností v jiné destinaci. Podle tiskové zprávy: „Další kapitola bílý lotos Zanechává Havaj za sebou a sleduje jinou skupinu rekreantů, když se přesouvají k někomu jinému bílý lotos majetek a jeho dočasná stabilita mezi jeho obyvateli. “ Dříve navrženo V rozhovoru pro TVLine by to mohlo býtWhite Lotus: St Tropez nebo něco.”

Vrátí se někdo ze starých herců?

možná. Nové epizody zjevně nebudou přímým sledem toho, co bylo předtím, ale White navrhl, že není bez důvodu doufat, že se jedna z nočních můr z první sezóny vrátí. “Nemyslím si, že můžeš být věrohodný.” [all the Season 1 guests] Zase na stejný svátek, “řekl TVLine. Ale možná je to něco z vesmíru Marvel, s některými z nich se vrací. Na Twitteru se již spekulovalo, že možná White Lotus: Druhé kolo Můžete sledovat Tanyu McQuaid Jennifer Coolidge do Aspenu, jak se ona a její nový přítel vydávají během finále.

Kdy bude bílý lotos Premiéra 2. série?

Omezte se. první bílý lotos Právě to skončilo a nemáme žádné informace o tom, kdo to bude nebo kdy a kde se bude natáčet, ale tento příspěvek aktualizujeme, jakmile budou zveřejněny další informace.