Kráska Tracy Maureen Perez s projektem v tomto smyslu se dostala do užšího výběru 10 nejlepších Miss World 2021

MANILA, Filipíny – Poté, co se umístila v Top 30 jako jedna ze 4 nejlepších finalistek živé výzvy, byla Miss World Filipíny 2021 Tracy Maureen Perez vybrána jako jeden z deseti výjimečných invitačních projektů v The Beauty with a Purpose Fast Track Challenge.

Tracyho iniciativa „Para Kay Nanay“ (For My Mom) byla vybrána pro matky samoživitelky v její komunitě v Cebu spolu s projektovými kandidáty ze Srí Lanky, Indie, Keni, Anglie, České republiky, USA, Madagaskaru, Jižní Afriky a Nepálu.

Tracy sdílela „Cesta svobodné matky k lásce – Toto je projekt krásy s určitým účelem a je věnován mé zesnulé matce a všem svobodným matkám v mé komunitě.“

„Být matkou je nejdůležitější práce. Je to nejdůležitější role; a přesto jsou až příliš často zanedbávány. Hodně bojujeme – hodně mluvíme o posílení postavení žen – tak proč nezačít posilovat naše matky, zvláště ty kteří procházejí velkými těžkostmi,“ dodala. Své rodiny musí vychovávat sami.

„Tady na Miss World dostáváme příležitost bojovat za příčiny a bojovat za smysluplné rozhovory o problémech, které by jinak byly ignorovány. A tady jsem, doufám, že přinesu světlo a udělám rozdíl – pozitivní změny – v životech singles.“ matky.“

„Zpátky v mé komunitě v Cordova, Cebu, je 2000 svobodných matek. Představte si tedy, o kolik víc jich je ve zbytku světa. a abyste byli slyšeni, kde jim rozumějí.“

„Nejdůležitější je, že jim poskytujeme průběžná školení BPO a počítačová školení, která mohou využít – abychom je vybavili dovednostmi, aby měli lepší příležitosti tam venku, zvláště ve světle pandemie. Dává jim to naději, že se tam ještě mohou dostat a učit se nové věci a budovat slušný život pro své rodiny.“

„Protože to pro ně chci. Zaslouží si to. A to bych chtěl i pro svou mámu, kdyby tu ještě byla. To je můj závazek a toto je můj sen. Děkuji!“ Tracy sdílela svůj projev.

Sledujte světové finále Miss 2021 v pátek 17. prosince v 8:00 (filipínského času) na CNN Filipíny. Zůstaňte naladěni!

PříbuznýFilipínka Tracy Maureen Perez vyhrála titul Miss World 2021, zářící v národních šatech bohyně