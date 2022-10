Billy Eichner oslovuje ‚Bruce‘ pokladnu a strategii vydání a říká, že to byl ‚odvážný švih‘

Billy Eichner se také věnoval kasovnímu představení dva bratři Po neuspokojivém víkendovém otevření a jeho kontroverzní reakci na Twitteru.

Během pátečního projevu na New Yorker Festivalu v Chelsea byl Eichner po boku Harveyho Fiersteina, který se ve filmu krátce objeví, dotázán, zda si myslí, že homofobie je tím faktorem, který drží diváky stranou. Během zahajovacího víkendu filmu dva bratři Vyneslo to jen 4,8 milionu dolarů a Eichner rozeslal nyní již smazaný tweet, ve kterém se zmiňoval o homofobii a o tom, že některá kina dokonce odmítla přehrát trailer. V tweetu také vyzval „každého, kdo není výstřední, anti-gay“, aby film viděl.

„Homofobie je větší problém než tyto směšné komiksy, které jsme vytvořili, víte, co tím myslím? Ale myslím si, že je to faktor? Ano. Myslím, že v určitých částech země to mohl být faktor,“ řekl v pátek Eichner.

Řekl však, že to byl jeden z mnoha důvodů, včetně romantické komediální divadelní show, spíše než jít rovnou na živé vysílání.

„Je za tím mnoho faktorů. Chcete-li tento film otevřít v mnoha kinech, rom-com v roce 2022 — existují rom-comy s velkými hvězdami, které se potýkají s pokladnou, a mnoho z největších hvězd komedie přesouvají své filmy do živého vysílání. A to z dobrého důvodu! Zdá se, že právě zde lidé chtějí tyto filmy vidět. Stále rád sleduji tyto filmy v kině. Vyrostl jsem na všech těchto romantických komediích v kině se svým rodiče.“

Dodal: „Byla to odvážná nabídka otevřít tento film v mnoha kinech bez velkých filmových hvězd.“

Marketing byl dalším faktorem, Fierstein a Eichner se shodli, že propagace historické povahy filmu jako první gay romantické komedie vydané velkým hollywoodským studiem jim možná ublížila, protože tlačila na publikum.

„Myslím, že někdy musíte nechat veřejnost, aby vás našla,“ řekl Feierstein.

Eichner však řekl, že Universal také vydalo čistě komediální upoutávky, stejně jako historické zprávy, a že se domnívá, že vzhledem k vzácnosti žánru nebylo pro studio „velký plán“, kterým by se mělo řídit.

„Myslím, že jsme se snažili najít všechny způsoby, jak motivovat lidi, protože šance byly z mnoha důvodů proti nám,“ řekl Eichner.

Pokud jde o to, jaký byl tento týden Eichnerovi, jehož série tweetů inspirovala četné komentáře a články online, hvězda řekla, že je stále hrdý na film, který si stále myslí, že si najde ještě větší publikum.

„Je to prostě legrační, víš, život je absurdní. Je to prostě rom-com,“ řekl. Nevěděl jsem, že se o mě lidé tak zajímají.“

A dodal: „Miluji ten film a doufám, že ho bude stále více lidí objevovat.“