První „monitory do uší“ Logitech pro hraní her stojí 50 $

Po upuštění high-end Pro X Wireless Loňská sluchátka Logitech přeřadila rychlost díky svým prvním kabelovým obrazovkám do uší (IEM) pro hraní her. G333 stojí 50 $, je dodáván ve třech barvách a je zaměřen na hráče, kteří hledají kompaktnější (a možná i pohodlnější) střih ve srovnání se sluchátky přes uši. Jistě, volba kabelových sluchátek je pohyb vlevo, který není v souladu se zbytkem trhu, který zahrnuje mnoho Sub- $ 100 Bezdrátový A možnosti. Ale možná o to jde.

Pokud to zní povědomě, je to proto, že byly technicky inzerovány Cesta zpět v říjnu Jako součást skupiny zboží Logitech K / DA. Zdá se, že jde o upgradovanou verzi sluchátek Logitech Oculus 2, která byla vydána v září. Tentokrát existují některé znatelné změny, včetně mikrofonu – který obsahuje základní tlačítka, která se podle vás zapnou a pozastaví, ovládají hlasitost vašich konverzací a delší kabel. Logitech říká, že nikdy neohrožují kvalitu zvuku díky duálním zvukovým ovladačům, jeden pro výšky, střední pásmo a druhý pro basy. Vzhledem k tomu, že se jedná o spodní hranici cenového spektra IEM, musíme vidět, jak dobře to zní.

G333 je dodáván s 3,5 mm jackem a adaptérem USB-C, takže je můžete připojit k prakticky jakékoli konzoli, od Xbox, PlayStation a Nintendo po PC a mobilní telefony – a dokonce Google Stadia. Živé barvy (stříbrná / světle fialová, černá / jasně modrá, fialová / žlutá) dodávají nádech rozmanitosti. Sluchátka dnes můžete získat online na adrese Logitech Je to skupina maloobchodníků.