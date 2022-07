Je tu nový důvod, proč si letos na Prime Day koupit Oculus Quest 2

Pokud se letos konečně chcete dostat do virtuální reality, Amazon Prime Day je ten nejlepší čas, kdy konečně skočit do metaverze. Překvapivě to není kvůli velkému množství – je jich však mnoho, takže pozor Blog Oculus Quest 2 Prime Day Life (Otevře se na nové kartě).

Je to proto, že Meta konečně oznámila, že budou Již nevyžaduje účet na Facebooku za účelem použití Oculus Quest 2 (Otevře se na nové kartě) (nyní známý jako Meta Quest 2).

Toto je správně! Počínaje srpnem již nebudete potřebovat účet na Facebooku, abyste mohli používat Quest 2. Od spuštění Quest 2 vyžaduje Meta použití aktivního účtu na Facebooku, abyste mohli hrát jakékoli hry, aplikace nebo dokonce používat sluchátka vůbec.

I když to usnadnilo přihlášení a nastavení, pokud již jste uživatelem Facebooku, mít účet na Facebooku propojený s náhlavní soupravou VR se pro mnoho lidí ukázalo jako obrovský problém. V mnoha případech lidé dostali Zákaz přístupu na Facebook (Otevře se na nové kartě) – Ať už je to z legitimního důvodu nebo ne – což činí Quest 2 zbytečným.

Vyřešit problém

Když Meta v srpnu přepne přepínač a změní pravidla, budete si muset zaregistrovat nový Meta účet. Namísto svého osobního účtu na Facebooku budete v tuto chvíli používat samostatný Meta účet určený pouze pro jednu věc: aby vám umožnil platit za věci v metaverse.

Ať už to znamená nákup Nejlepší hry Quest 2 (Otevře se na nové kartě)Nebo si kupte oblečení pro avatara Horizon Worlds, je to zcela na vás. K tomu budete používat pouze svůj Meta účet.

Vzhledem k tomu, že tento účet je zcela oddělený od vašeho zdroje na sociálních sítích – a ve skutečnosti se můžete rozhodnout, že s ním své účty na Facebooku nebo Instagramu nepropojíte – bude bez problémů, které vznikly, když byly účty uživatelů na Facebooku zakázány.

Když si vytvoříte Meta účet, vytvoříte si také profil Meta Horizon, který bude obsahovat vaše jméno, uživatelské jméno a avatar, který vás bude reprezentovat ve virtuálních Meta Spaces. Ať už se tak díváte na soubor virtuální párty (Otevře se na nové kartě) Nebo při hraní her s přáteli ve světech Horizon je váš avatar navržen tak, aby byl postavou, kterou chcete.

Proč Prime Day?

Prime Day je jedním z nejlepších dnů v roce, kdy můžete získat nabídky na cokoli, co si obvykle objednáváte od Amazonu. I když samotný Quest 2 není v prodeji, téměř jistě nějaké seženete Nejlepší příslušenství pro Quest 2 (Otevře se na nové kartě) ve výhodném obchodu.

Vzhledem k tomu, že Quest 2 je velmi cenově dostupný, je důležité pořídit si toto příslušenství, abyste z náhlavní soupravy získali plný zážitek. Například výchozí postroj je sám o sobě dostatečně jemný, ale během dlouhých her se nebude cítit pohodlně. Budete chtít zachytit soubor Nejlepší Čelenka Quest 2 (Otevře se na nové kartě) Pro tohle.

Stejně tak konzole jsou dost dobré samy o sobě, ale lépe se cítí se souborem Výměna řemínku na ruku Great Quest 2 (Otevře se na nové kartě). Naši oblíbenci přidávají řemínek na ruku, který vám dává možnost zcela opustit konzoli, aniž by vám vypadla z ruky. Je důležité, aby vrh VR byl přirozenější a aby tato konzole neletěla do zdi nebo televize, pokud zapomenete dostatečně pevně připevnit řemínky na zápěstí.