Ruští voliči, kteří uposlechli Navalného výzvu, věčně protestují proti Putinově vládě

Navalnyj, který dlouho vedl kampaň za svobodné a spravedlivé volby v Rusku a v roce 2018 mu bylo zakázáno kandidovat na prezidenta, v neděli odpoledne vyzval Rusy, aby hlasovali proti Putinovi. Ukázalo se, že to byl Navalného poslední politický čin před jeho smrtí. Jeho vdova Julija Navalnaja obvinila Putina, že vraždu nařídil, a několik západních vůdců uvedlo, že Putina považují za odpovědného. Kreml tato obvinění odmítá.

Kromě Putina byli na kandidátce další tři kandidáti, všichni v podstatě nevýrazní, Kremlu přátelští, ve vysoce řízených volbách navržených tak, aby poskytly pozlátko legitimity, aniž by představovaly nějakou vážnou hrozbu. Dvěma protiválečným kandidátům, Borisi Naděždinovi a Jekatěrině Doncovové, kteří se mohli stát ohniskem protiválečných nálad, bylo zakázáno kandidovat.

V jedné z volebních místností vedle stanice metra Poljanka v centru Moskvy se kolem budovy do 12:30 táhla fronta desítek, z nichž většinu tvoří dvacátníci a třicátníci Moskvy. Poblíž se vznášelo policejní auto a dva hlídkové vozy, vjezd do volební místnosti hlídala řada policistů a ochranky.

V lednu občané vytvořili dlouhé fronty, aby podepsali petice požadované od Naděždina, protiválečného kandidáta, aby si zajistil místo na volebním lístku. Později to úřady zakázaly s odvoláním na nesrovnalosti v podpisech.

Známky veřejného hněvu jsou však neklamné. Někteří frustrovaní Rusové nečekali na nedělní protesty, místo toho si vybíjeli svůj vztek hned, jak v pátek začalo hlasování, zapalováním volebních místností nebo volebních lístků nebo vhazováním tekutin do volebních uren.

Dvě kamarádky, 17letá Arina a 19letá Marina, společně dorazily do volební místnosti v Polyance a plánovaly hlasovat proti Putinovi.

„Přišli jsme sem, abychom se necítili sami,“ řekla Arena. „Chtěl jsem ukázat svou pozici bezpečným a legálním způsobem, protože už k tomu nebyly žádné příležitosti.“ Dodala: „Myslím, že toto opatření bylo úspěšné, protože lidem dává pocit síly a moci.“ „Lidé alespoň uvidí a uslyší o řádcích, a to bude něco znamenat.“

Ve válečném Rusku je obtížné zorganizovat jakoukoli formu protestu. Úřady rychle rozehnaly malá shromáždění v ulicích a přijaly nemilosrdně přísná opatření proti aktivistům a opozičním skupinám. Občané byli zatčeni za umístění květin na památníky Navalného a někteří byli zatčeni za to, že stáli sami a drželi prázdné papíry.

„Lidé v Kremlu nechápou, jak směšně a hloupě vypadají,“ řekl davu v Berlíně Michail Chodorkovskij, bývalý ropný magnát Jukosu, který byl deset let vězněn v Rusku a nyní žije v exilu. „My, kteří jsme proti Putinovi, nejsme marginální, jsme většina. Svoboda pro Ukrajinu! Svoboda pro Rusko!“

Do nedělního poledne Golos zaznamenal více než 1400 zpráv o potenciálním porušení volebních pravidel. Spolupředseda skupiny Gregory Melkonyants je ve vazbě a čeká na soud.

V jedné zprávě Golosovi si vládní zaměstnanec v Čečensku v jižním Rusku stěžoval, že on a další byli několikrát převezeni z jedné volební místnosti do druhé, aby volili. Zaměstnanec řekl, že během prvních dvou dnů volil sedmkrát.

Putin opakovaně našel způsoby, jak se vzepřít časovým limitům, aby zůstal u moci, počínaje rokem 2008, kdy si vyměnil práci s premiérem Dmitrijem Medveděvem, zatímco zůstal nejvyšším politickým mocenským makléřem země. O čtyři roky později se znovu vyměnili. V roce 2020 Putin navrhl ústavní změny, které by mu umožnily zůstat u moci až do roku 2036. Termín, o který bude žádat tento víkend, potrvá do roku 2030.