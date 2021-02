3 věci, které Android 12 umí a Android 11 neumí

Andrew Hoyle / Cnet



Google tento týden odhalil nejnovější verzi svého operačního systému Android. Android 12. Android 12, který je nyní k dispozici jako náhled pro vývojáře, se zdá být velmi podobný Androidu 11, s některými novými funkcemi a některými opravami výkonu, jejichž cílem je pomoci plynulejšímu fungování telefonu.

Pokud chcete vyzkoušet nový operační systém, můžete Stáhněte si a nainstalujte si náhled vývojáře Android 12 hned teď. Mějte však na paměti, že jako první náhled vývojářů je pravděpodobně plný chyb a není určeno pro průměrného člověka, aby to v tomto okamžiku zažil – zejména ne na vašem primárním zařízení. Očekáváme, že Google vydá veřejnou beta verzi v květnu a finální verzi v srpnu nebo září.

Tady jsou tři z největších nových funkcí, které jsme zatím v Androidu 12 viděli, ve srovnání s Androidem 11.



Funkce ochrany osobních údajů aplikace

Google přidává do aplikací několik nových funkcí ochrany soukromí, aby uživatelům poskytl větší transparentnost a kontrolu Blogový příspěvek vývojáře pro Android. Jedna aktualizace vám poskytne více informací o tom, jak se soubory cookie používají na různých webech, zatímco další mění způsob, jakým aplikace exportují informace, aby jim zabránily v náhodném exportu aktivit, služeb a příjemců.

Je třeba poznamenat, že tyto zásady jsou méně přísné než zásady v nejnovější verzi softwaru pro iOS od Apple, která obsahuje novou aplikaci.Štítky o výživě„To informuje lidi o osobních údajích, které jejich aplikace shromažďují, a o nadcházející změně, která bude vyžadovat, aby vývojáři požádali lidi o svolení ke shromažďování a sledování dat mezi aplikacemi a weby.

Přepracována oznámení

S Androidem 12 Google mění design oznámení, aby byl modernější a funkčnější. Když kliknete na oznámení, dostanete se přímo do aplikace nebo akce, kterou chcete provést, namísto procházení zprostředkovatelskou službou k zahájení této akce. Podle příspěvku na blogu by to mělo vše zrychlit.

Jak uvádí technologický web Vývojáři XDAAndroid 12 také dostane nové tlačítko, které vám umožní odložit nedůležitá oznámení a zvolit, jak dlouho to trvá. Můžete také zapnout Adaptive Order Notification Order, aby Android mohl uspořádat vaše oznámení podle toho, jak pracujete s různými aplikacemi, a resetovat objednávku, pokud se vám nelíbí.

Režim jednou rukou

Zdá se, že Android 12 obsahuje některé designové změny, které usnadňují ovládání telefonů Android jednou rukou a palcem. Vývojáři XDA Upozorňujeme, že aktualizované uživatelské rozhraní nastavení přesouvá vyhledávací lištu do dolní části obrazovky pro snadnější přístup jednou rukou. Také odhalila novou funkci zvanou „hedvábný domov“, díky níž je celé rozhraní pohodlnější používat jednou rukou.

Další informace najdete na stránce Jak stáhnout náhled pro vývojáře systému Android 12, A Nejlepší telefony Android pro rok 2021.