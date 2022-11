Manchester United na hostování Mathej Gower Manažer Brian Priske tipoval Spartu Praha, aby v budoucnu reprezentovala seniorský tým České republiky.

Dvaadvacetiletý hráč je momentálně uprostřed sezónního hostování u českého giganta a od návratu do vlasti si upevnil brankářskou jedničku.

Kromě sporadických zápasů EFL Trophy s hráči United do 21 let, což je jeho jediná předchozí zkušenost na seniorské úrovni, je hraní v Mezinárodní lize České republiky do 21 let velkým krokem kupředu. Swindon Town a Burton Albion.

Foto: Manchester United/Manchester United přes Getty Images

Gower, který se minule pokořil v derby 4:0 proti pražské Slavii, pomohl Spartu inspirovat k velkému vítězství proti lídrovi Fortuna ligy Viktorii Plzeň.

Muži Priscy vyhráli 1:0 proti lídrům ligy v Tucson Areně a snížili náskok na Pleasance na devět bodů.

Sparta uštědřila první ligovou porážku v sezóně Plessonovi, který byl nalosován do skupiny smrti s Bayernem Mnichov, Interem Milán a Barcelonou a nesmyslně ukončil skupinovou fázi Ligy mistrů.

Matej Govar bude reprezentovat seniorský tým České republiky

Shutout proti Pleasure byl Kovárovo druhé čisté konto od podpisu Sparty. „Budoucnost českého fotbalu“Priske věří, že ještě nějakou dobu potrvá, než bude moci reprezentovat seniorskou reprezentaci České republiky do 21 let.

Zvláštní sláva Gowarovi Po včerejším vítězstvíBriske řekl: „Pokud bude takto pokračovat, [he] Jednou budu hrát za národní tým.

Foto Ash Donnellan/Manchester United přes Getty Images

Kovář byl již jednou povolán do seniorského kádru České republiky a v září 2021 byl nevyužitým náhradníkem v přátelském utkání s Ukrajinou.

Gower, který do United přestoupil z české strany Slovenska v lednu 2018, bude mít chuť nakopnout a zapůsobit ve Spartě s cílem upoutat pozornost zkušeného šéfa České republiky Jaroslava Šilhaviho.

Mladík United, který se stal součástí Tour 2022, dostane šanci vidět, jaký je plán Erica den Haaga, než se vrátí do Carringtonu na příští léto na evropském šampionátu UEFA hráčů do 21 let.

