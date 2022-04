„Vítejte v hotelu California“ a sezóně filharmonického orchestru 2022–23

Vzhledem k tomu, že v plánu na roky 2021–2022 zbývají dvě vystoupení, Abilene Philharmonic oznámila svou divokou jízdu na příští sezónu.

Posouvá se od toho, čemu se letos říkalo „ztracená sezóna“.

Až do Kalifornie. Přes Winslow, Arizona, samozřejmě.

Pandemie COVID-19 nebyla zrušena, ale ovlivnila mnoho pořadů, které byly odloženy až do aktuální sezóny.

Ale po dohánění Phil pokračoval.

Pro fanoušky The Eagles bude vrcholem 4. února, kdy představí lidovou hudbu kapely v programu nazvaném „Hotel California: Salute to the Eagles“.

Zazní písně jako „Take It Easy“ a „Hotel California“, název převzatý z klasického alba slavné kapely. To pro fanoušky neslibuje žádnou „Heartache Tonight“.

Sezóna začíná 24. září nikoli v Abilene Zoo, kde byly na začátku podzimu v posledních dvou sezónách naplánovány čtyři koncerty, ale v Abilene Convention Center.

Kytarista Jason Vue, držitel ceny Grammy za rok 2015, bude hostem v show Concerto de Aranjuez.

Od španělského tématu se filharmonici 29. října přesouvají do „České cesty“. Tento koncert bude obsahovat symfonickou choreografii Westwater Arts. Součástí hudby je píseň „Symfonie č. 7“ od českého rodáka Antonína Dvorka.

Podzimní polovina sezóny končí 3. prosince každoročním vánočním programem, letos s názvem Prázdninový dům.

Zazpívá zpěvačka Nikki Scalera, která vystoupila na jednom z koncertů v zoo, vystoupí také Abilene University Professor of Voice Christian Samuel Cook a Abilene Chamber Singers. Ten večer bude v 15:00 pro nejmenší plus celé představení.

První koncert na začátku nového roku nese název „Radostné začátky“.

Houslista Daniel Bay, držitel zlaté medaile ze soutěže mladých umělců Neldy Hodgesové 2021, je uváděným umělcem. Uvede „Houslový koncert D dur, op. 35“ od Erica Wolfganga Korngolda.

Koncert Eagles navazuje na Beethovena 5. Klarinetistky Kimberly Cole Loivano a Susan Dubois vystoupí na Viole na koncertě, který zahrnuje slavnou Beethovenovu „Symfonii č. 5“.

Sezóna pravděpodobně skončí včas do příštích městských voleb – aktuální sezóna přináší „The 1812 Prelude“ 7. května, tedy datum letošních voleb – s „Broadway La Carte 2“ 6. května 2023.

Ve městě bude pět hostujících zpěváků, včetně bývalých návštěvníků Kristen Herzenberg, Kristi Tingle a Bruce Ewing. K nim se připojí Bethany Mamula a Jason Feuerbach, aby zazpívali antologii muzikálů jako „The Sound of the Music“, „Music Man“ a „Anything Goes“.

Poslední jmenovaný může být tématem sezóny.

Obnovení předplatného sezóny začíná v úterý.

Greg Jacklewich je redaktorem Abilene Reporter-News a obecným publicistou.