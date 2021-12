Jsme Tommy, abychom reprezentovali Českou republiku na Eurovizi 2022

Toto je první národní konečný výsledek sezóny Eurovize 2022. Několik dní po online hlasování My jsme Tommy Vyhrál ESCZ a bude s písní reprezentovat Českou republiku na Eurovizi 2022 „zhasnutá světla“.

Vyhráli jsme ESCZ 2022 s „Lights Off“

Právo České republiky pro Eurovizi 2022 bylo určeno veřejným hlasováním a hlasováním poroty. Mezinárodní panel hudebních expertů se na celkových výsledcích podílel 50 %. Mezitím 25 % hlasů od mezinárodních fanoušků pochází z konečných 25 % od českých fanoušků.

Konečné výsledky byly zveřejněny prostřednictvím videa nahraného na kanálu Eurovision YouTube.

Výsledky poroty

My Tommy – 12 bodů (120) Ellis Miras – 10 bodů (92) Annabelle – 8 bodů (84) QT – 6 bodů (69) Skywalker – 6 bodů (69) Milenci – 4 body (57) Emma Smedana & Jordan Hajj – 3 body (49)

Výsledky hlasování pro české fanoušky

Emma Smedana & Jordan Hajj – 6 bodů Ellis Miras – 5 bodů QT – 4 body My Tommy – 3 body Skywalker – 2 body Annabelle – 1,5 bodu Milenci – 1 bod

Výsledky mezinárodního hlasování

My Tommy – 6 bodů QT – 5 bodů Skywalker – 4 body Emma Smedana & Jordan Hajj – 3 body Ellis Miras – 2 body Annabelle – 1,5 bodu Milenci – 1 bod

Kompletní výsledky

My Tommy – 21 bodů Ellis Miras – 17 bodů QT – 15 bodů Emma Smedana & Jordan Hajj – 12 bodů Skywalker – 12 bodů Annabelle – 11 bodů Milenci – 6 bodů

Česká republika v Eurovizi

Jedním z nejnovějších přírůstků do soutěže Eurovision Song Contest v České republice je debut z roku 2007. Jeho první roky však nebyly tak úspěšné.

Ve svých prvních třech letech se Čechov třikrát nekvalifikoval do Velkého finále a dvakrát skončil poslední ve svém semifinále, jednou s nulou bodů.

Země odešla z Eurovize a v roce 2015 celkově dosáhla vynikajících výsledků. V roce 2016 vzala Gabriela Kunziková Chekiu poprvé do finále se svou baladou „I Stand“.

V roce 2018 Michaelus Joseph přivezl do Lisabonu svou bradovou R&B melodii „Lie to Me“. Získal si publikum a ve finále skončil šestý – nejlepší výsledek v ČR. Popová skupina Lake Malawi si vedla i v následujícím roce dobře, se svojí písní „Friend of a Friend“ se umístila na 11. místě.

Penny Cristo reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2021. A zatímco byl vybrán z vítězství na ESCZ2020, jeho píseň pro Rotterdam byla vybrána lokálně po zrušení Eurovize 2020. „Omaga“ skončil 15. ve svém semifinále, chybí. Obří finálové kolo.

Co si myslíte o rozhodnutí ESCZ 2022? Jak podle vás bude Česká republika férová v Eurovizi 2022? Zvuk v komentářích níže!