The Quarry je skutečně duchovním nástupcem Until Dawn v nové 30minutové herní show

The Quarry obsahuje nový 30minutový herní trailer plný filmových scén, Quick Time Events (QTE) a klasických blockbusterových děsů.

Trailer se zdá být prvních 30 minut hry, protože zkoumá postavy v něm prezentované První upoutávka na Quarry Strašná situace, ze které se zoufale snaží uniknout. V něm se dvojice mladých táborových poradců jménem Max a Laura (v podání Skyler Jesondo a Siobhan Williamsové) ztratí při jízdě po spoře osvětlené lesní cestě a vybočí ze silnice, aby se vyhnula srážce. Něco na jejich cestě. Brzy je zastaví „strašidelný policista“ (hraje ho Ted Remy), který trvá na tom, že změní jejich plánovanou trasu na letní tábor a místo toho zamíří do Harbinger Motel.

Místo toho, aby udělali to, co jim policista poradil, odjeli do letního tábora Hacketts Quarry, jehož polohu se jim podařilo nenápadně najít z policejní mapy. Když se ale objeví, místo vypadá opuštěně – tedy dokud neprozkoumají dál a neuvědomí si, že obyvatelé tábora nejsou vůbec to, co očekávali. Trailer končí tím, že Max je ohrožován dalším záhadným tvorem a Laura se dříve uklidnila policistou. Pak policajt něco sestřelí z obrazovky (doufejme ne Max) a zakřičí: „Vypadá to jako Harbinger Motel?!“

S dalším vynikajícím obsazením talentů se The Quarry cítí jako duchovní nástupce Until Dawn, po kterém toužíme od roku 2015, s brilantními, chytrými dialogy, detailními modely postav, animacemi a dlouhými scénami, díky nimž zapomenete, že hrajete hru. dokud vás neporazí QTE.

The Quarry je připraven pro Xbox, PlayStation a PC 10. června.

Mezitím jsou zde soubory Nejlepší hororové hry Nyní můžete hrát.