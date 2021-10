Diablo 2: Resurrection stále trpí přerušením Infernal Servant

V září vyrazila vánice Diablo II: Vzkříšení Upravená verze klasické hack-and-slash ARPG, která původně vyšla na PC před dvěma desítkami let.

Zatímco tento editor měl při spuštění určité problémy, hráči měli (většinou) stále přístup k online režimu, mletí úrovní a přístup ke svým uloženým postavám. Za poslední týden se na konci Blizzardu všechno rozpadlo a mnoho hráčů (napříč všemi platformami) se snaží dostat do hry. Někteří po cestě dokonce ztratili postavy, a to díky neustálým výpadkům serveru.

Přestože byly ve snaze napravit situaci vydány opravy a opravy, zdá se, že mnoho hráčů má stále stejné problémy. Nyní došlo k bodu na sociálních médiích, kde hashtag # Obnova Začíná to získávat trakci – někteří už své digitální kopie hry vrátili na konzole, ale to není možné pro nikoho, kdo si hru koupil přímo od Blizzardu.

Naši kolegové v Čistý Xbox Také si všimli, jak měli problémy s přihlášením do hry při několika příležitostech – někdy to trvá více než sedm nebo osm pokusů, než se dostanete k jejich uložení.

Blizzard také vydal na svém webu dlouhou aktualizaci, zde je shrnutí:

“Náš výpadek serveru nebyl individuální problém; každý problém řešíme tak, jak nastane, a to jak zmírňujícími řešeními, tak dlouhodobými strukturálními změnami. Malý počet hráčů zaznamenal ztrátu progrese postavy-při pohybu vpřed musí být jakákoli splatná ztráta omezeno na prostoje serveru. Více než několik minut. To pro nás není úplné řešení a na tomto problému nadále pracujeme. Náš tým s pomocí ostatních v Blizzardu pracuje na přesunu herního zážitku na místo, kde by každý cítí se dobře.