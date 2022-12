Vítěz Mistrovství ČR v extralize v hokeji 2022/2023

Řádný šampionát české hokejové extraligy začne v druhé polovině září 2022 a skončí začátkem března 2023. Tentokrát sehraje 14 účastníků turnaje 52 zápasů. Čtyři nejlepší pak postoupí do čtvrtfinále. Kluby na pátém až dvanáctém místě se střetnou v osmifinále a tým, který se umístí na posledním místě, sestoupí.

Hlavní čtyři adepti na zisk zlatých medailí jsou: Dynamo Bardubice, Sparta Praha, Ozelarci Tršinek a Mountfield. Podle bookmakerů mají největší šance na pohár dva výše uvedené kluby, ale očekává se, že mistrovský závod bude těžký a ostatní účastníky by se neměly podceňovat.

Dynamo Partubis

Svěřenci Radima Rulíka se v základní části dobře ukázali. Dynamo Pardubice vede po 22 kolech o sedm bodů před druhými Vítkovicemi. Červeno-bílí vyhráli 18krát a prohráli pouze čtyřikrát. Dynamo Karlovy Vary přitom v základní hrací době utrpělo pouze jednu porážku. Je třeba také poznamenat, že Jan KoláE a partneři tento měsíc vyhráli 12 v řadě.

Dinamo Pardubice má jako hlavní páteř české hokejisty. Ve třetí spojce přitom hrají dva Slováci Buchko a Palovic. Červenobílí předvádějí blízko své branky dobré výkony a brankář Frod má na kontě téměř 95 % zákroků. Za normálních okolností je šampionát stejně jako v základní části jen otázkou času, pokud si obyvatelé Tipsport areny zahrají vyřazovací části.

Sparta Praha

Po 22 kolech základní části byli muži Miroslava Koršavy až na 11. místě. Pražané tak zaostali za nejlepší čtyřkou o 11 bodů, Teske Badjovis je poslední o pět bodů. Od poloviny října do listopadu se měsíc „bordobílým“ nedařilo v základní hrací době. Obecně platí, že několik úspěšných her pro Michala Rzepika a spol vystřídaly po sobě jdoucí prohry.

Extraligová Sparta Praha byla posledním mistrem v sezóně 2006/2007. Od té doby jsou dvě „stříbrná“ a „bronzová“. S ohledem na současnou formu hlavního klubu se Pražané v sestupových bojích daleko nedostanou.

Ocelarzhi Třinec

Kluci ZdenDka Motáka zažili dobrou základní sezónu v extralize a po 21. odehraném utkání byli v první čtyřce. Sehraným zápasem zaostal Trishinkův klub o bod za třetí Olomoucí a Brno o tři body porazilo páté Komety. Za zmínku stojí, že „Draci“ si vedli dobře v útoku a měli jednu z nejlepších obran v lize. Po přímém postupu do čtvrtfinále mohou „červeno-bílí“ jít dále.

Ocelarzhi Trshinec má ve svých řadách deset legionářů. Ze zkušených interpretů se rozlišují Vrana, Gudachek a Nestrashil, kteří hráli v KHL. Gólman „Dragons“ Mazanets přitom mohl strávit tři sezony v NHL v rámci Nashville Predators. Obecně platí, že „červeno-bílí“ jsou soutěživí a mohou se kvalifikovat pro „zlato“. Nesmíme zapomenout ani na to, že v posledních třech ročnících české extraligy tento tým vyhrál mistrovský titul.

Mountfield

Svěřenci Thomas Martinek vypadali na pravidelném šampionátu nestabilně. Hradecký tým po 21 odehraných zápasech nastřádal 10 výher a 11 proher (pouze jedna prohra v prodloužení). Kromě této části hry měl Mountfield negativní rozdíl v obdržených a obdržených brankách. Obecně platí, že finále Ligy mistrů v roce 2020 prochází těžkými časy.

Vzhledem k nekonzistentnosti Moundfieldu a nedostatku velmi silného výběru hráčů by Lions neměli v této sezóně počítat s vážnými úspěchy. Během sportovní kampaně navíc v nemocnici leželo velké množství soutěžních hokejistů z „červeno-bílo-černých“.

Naše předpověď

Na základě síly týmu a dobrých výsledků během pravidelného šampionátu se Dinamo Pardubice a Ocelarzy Trshinec mohou dostat do finále a bojovat o zlaté medaile. Sparta Praha a Mountfield dokážou v play off nadělat problémy jakémukoli soupeři, ale Capitals a Lions pravděpodobně nepostoupí do semifinále.

