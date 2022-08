Frank Ndry, první olympionik Pobřeží slonoviny, soutěží proti přesile

Ve věku 23 let se Frank Ndry stal prvním olympijským veslařem z Pobřeží slonoviny, když závodil na hrách v Tokiu 2020. Pod vedením svého trenéra, bývalého kanadského olympijského veslaře Timothyho Turnera, dokázal Ndry ctít ambice svého zesnulého otce. , muž, který byl národním šampionem v kajaku. Jeho otec seznámil N’Driho s vodními sporty a nadále ho inspiruje, aby se stal lepším veslařem.

„Když vesluji, dávám si do hlavy obličej svého táty,“ říká Ndry. „Vždycky mi říkal, že dokud veslováš, dokud dýcháš, nevzdávej to – vydrž to až do konce.“

Nyní Ndry chce, aby ostatní veslaři z Pobřeží slonoviny mohli napodobit jeho olympijský úspěch. Říká, že jednou z překážek zvýšené účasti na Pobřeží slonoviny je dojem, že vodní sporty nejsou bezpečné.

„Rodiče se velmi bojí vody a [for] Jejich děti se k tomu blíží," říká Ndry. Aby tomu zabránil, N'Dri naplánuje den setkání mládeže, kde si pohovoří o jízdě na kajaku a rozptýlí veškeré obavy, které s tím souvisí. Prostřednictvím komunitních akcí N'Dri doufá, že bude moci pomoci vychovat další generaci veslařských profesionálů v zemi. Dalším problémem je nedostatek financí na vybavení a výcvik. Nadry věří, že tento sport potřebuje větší podporu ze strany ministerstva sportu země a Světové veslařské federace. „Když přestanu pracovat, přestanu pádlovat" Navzdory tomu, že N'Dri reprezentuje svou zemi na olympijských hrách, není schopen veslovat na plný úvazek. Od 8:00 do 16:00 ve všední dny si vydělává jako sběratel městské dopravy v Abidjanu. „Musím pracovat, abych se uživil a také abych pomohl rodině," říká Ndry. „Pokud přestanu cvičit, měl bych také přestat pádlovat." Nabitý program však N'Drimu nezabrání v každodenním tréninku. Když se probudí ve 4:30, jde do tréninku, aby zlepšil svou výdrž, fyzickou sílu a techniky. Nadry věří, že tato úroveň disciplíny je nezbytná pro soutěž na mezinárodní úrovni. Získání finanční podpory od vládních orgánů na kvalitní školení však „bude velmi dlouhý boj," říká. Trenér N'Dri, který v současné době působí v Kanadě, se dozvídá o boji, kterému veslař čelí při sladění tréninku se svou každodenní prací. „Musí se… věnovat svému cíli dostat se na olympiádu," říká Turner. „Chce to hodně času a hodně úsilí." N'Dri se nyní připravuje Mistrovství světa ve veslování 2022 Který se koná v České republice v září. Má ambice kvalifikovat se na olympijské hry v Paříži v roce 2024, ale jeho prioritou je stát se jedním z nejlepších hráčů v Africe. Tento sport na kontinentu neustále rostl. V roce 1992 se podle Světové veslařské organizace kvalifikovali na olympiádu veslaři pouze ze dvou afrických zemí – Jihoafrické republiky a Zimbabwe. Na hrách v Tokiu 2020 se kvalifikovali veslaři ze 13 afrických zemí, včetně Beninu, Maroka a Namibie. Tváří v tvář rostoucí konkurenci N'Dri nadále každý den tvrdě trénuje. „Na kajaku je důležité všechno," říká. „Každý detail je důležitý. Nic by ti nemělo uniknout a nic bys neměl ponechat náhodě."