Znalosti by měly být nástrojem znalostí, nikoli mocí

Když vidím tiskové zprávy týkající se lesů, mám pocit, že lesy jsou nyní hrou, kterou je třeba snížit a jejich počet nahradit ekology a vědci. Když se u široké veřejnosti objeví zjednodušující názory, je to pochopitelné kvůli omezeným informacím, které v tomto ohledu získává. Pokud jde o perspektivy, i když kvalifikované, ale jednostranné, výsledkem by měl být modulární interdisciplinární přístup k řešení. Pokud se však objeví mocenská řešení, měli bychom aktéry upozornit, že tato řešení v demokratických zemích patří pouze státu, a to pouze proto, že jejich zástupci jsou voleni všemi občany. To je jeden ze základních principů demokracie. Ukazuje se však, že tyto zásady již v odvětví lesnictví neplatí.

Když jsem se vrátil k tiskovým zprávám z lesního pole, nepřekvapilo mě to. V druhé polovině loňského roku požadovala skupina vědců v otevřeném dopise odvolání náměstka ministra zemědělství pro lesnictví Patricka Miliany. Důvodem byl jeho názor na hospodaření v lužních lesích jižní Moravy, konkrétně v oboře Sotok.

Nedávno jsem četl, že zhruba stejná skupina vědců žaluje Lesy R za správu oboustranné obory spravované lesním závodem idlochovice. Pokud tyto snahy uspějí, budeme v 70. letech, v době takzvané normalizace.

Mnozí z nás si velmi dobře pamatují dobu, kdy byl správný pouze jeden názor. Nezáleží na tom, zda se jedná o názor „strany a vlády“, nebo o názor jiné skupiny. Došlo také ke ztrátě zaměstnání kvůli odlišnému a svobodnému názoru v té době a někdy bylo použito falešné obvinění a myslím si, zjevně naivně, že tentokrát to bylo před více než 50 lety. Pojďme se však podívat na oba případy.

Společným jmenovatelem je v obou případech skupina vědců. Jejich údajný počet (6500) se snaží budit dojem, že velká část odborné vědecké komunity podporuje jejich názor.

to není pravda. Profesionální vědecké společnosti, které podporují své požadavky podpisem svých předsedů, tvoří úzkou skupinu vědců zaměřených na ochranu jednoho nebo více druhů. To je rozhodně chvályhodná činnost a sám si těchto vědeckých aktivit vážím, pokud slouží znalostem. Forma použité síly však neslouží znalostem, ale spíše eliminaci různých názorů, a v tomto případě dokonce vede ke stavu ztráty zaměstnání. V literatuře existuje mnoho definic vědy a ve velké většině z nich najdeme pojem „systematické vnímání“. Zde použité metody však nenesou známky vnímání, ale známky rámování.

Další otázkou je vztah mezi disciplínami. I zde by měl být aplikován princip syntézy, a ne nadřazenost některých oborů nad ostatními. Hlavním rysem lesnické vědy a lesnictví obecně je interdisciplinární přístup.

Pro lesnické profesionály, kteří jsou obecně uraženi průřezovými environmentálními iniciativami, neexistuje a nemůže existovat pouze botanika, antropologie, herpetologie, entomologie, ornitologie a další disciplíny, které se silně zaměřují na protekcionismus. Musí také respektovat znalosti z ekologie, ekonomie, politologie a sociologie a také z různých technických věd.

To se také odrazilo ve vývoji lesnické vědy. Jejich představitelé se u nás i ve světě prezentovali spíše jako strukturalisté. Chápali každou bytost jako komplexní systém vztahů mezi prvky a systém zapojený do širšího systému vztahů v jejich prostředí. Většina z nich, jako Henri Bioley, Georg Ludwig Hartig, Hugo Konias, Josef Konšel a mnoho dalších, byli také významnými praktiky a obhospodařovali velké lesní majetky. Všichni se snažili najít kompromisy mezi svými vědeckými znalostmi, znalostmi jiných vědních oborů, zájmem vlastníka a nezbytnými historickými, sociálními a společenskými úvahami.

Takový přístup je rovněž nezbytný v lesích lovecké rezervace Soutok a Bulhary. Oba byly vytvořeny prokazatelnou lidskou činností, konkrétně lesy Lichtenštejnska v sedmnáctém a osmnáctém století, a je vhodné, aby lesní dělníci dnes pokračovali ve své práci. Samozřejmě, pokud jde o dnešní podmínky, a samozřejmě i dnes z multidisciplinárního hlediska, a co je nejdůležitější, s jasnou odpovědností za výsledek.

Budou vědci v případě negativního dopadu navrhovaných opatření odpovědni? Jakou bude odpovědnost každý, kdo podepíše prohlášení sil? Kdo chrání hlavy některých lidí nebo ukládá trestní oznámení? Samozřejmě nula! To je však vhodné, protože věda by měla vědět, vědět a učit, ale ne činit rozhodnutí nebo prosazovat kroutí hlavy.

Ačkoli se tento přístup zdá logický, v České republice je odlišný. Když se objeví krásné lesní oblasti biologické hodnoty, vytvořené vědomou ekonomickou činností člověka, okamžitě se objeví úsilí ekologů, kteří mají za cíl „rozbít“ lesy odtud a zabrat půdu ve vlastní správě. Často jde spíše o boj o moc a peníze než o ochranu přírody, a protože jsem byl členem představenstva Státního fondu pro životní prostředí v letech 2011–2012, mohu hovořit o racionalitě „ušlechtilých“ peněz na ochranu přírody.

Pohrdání jinými ochranářskými aktivitami, konkrétně biosférickými rezervacemi, je velmi charakteristickým rysem těchto aktivit.

V případě Sotok zástupci v dopise požadujícím odvolání náměstka ministra prohlásili: „Biosférické rezervace nemají v našem právním systému oporu. Žádná z jejich přítomnosti tedy nijak nepřispívá k ochraně přírody jejich zemí. V důsledku toho biosférické rezervace neposkytují ochranu. Adekvátní, ale nechrání oblast vůbec. “

Nepochybuji o tom, že autoři nikdy nebyli tak neznalí problematiky biosférických rezervací. Nechápu, proč používají takový argument. Nepochybně dobře ví, co jsou BR, kdo je inzeruje a jaký je jejich význam a aktivity. Skutečnost, že aktivity BR se nezaměřují pouze na ochranu a podporu zemědělství šetrného k životnímu prostředí, které zajišťuje udržitelný rozvoj, není překážkou, spíše naopak.

S jistotou také uznává, že ochrana přírody je jednou z hlavních funkcí BR spolu s podporou udržitelného rozvoje, výzkumu, environmentální výchovy i vzdělávání. V základních oblastech BR je ochrana hlavní prioritou.

Na rozdíl od České republiky ji do své legislativy začlenilo mnoho zemí radiokomunikační zóny. Skutečnost, že tomu tak není v České republice, je pouze příkladem přístupu k ochraně přírody, který vyžaduje zejména zákony, vyhlášky a správní postupy ČIŽP a zajímá se o dobrovolnické činnosti společnosti, které vedou k ochraně přírody a zachování.

Takzvaný „přístup zdola nahoru k ochraně přírody“ se uplatňuje v mnoha zemích, které jsou často koncipovány podle nás. Je nepochybně účinnější než velmi přísná legislativa, která vede spíše k obcházení než k prospěchu.

Osobně považuji aktivity biosférických rezervací, České federace pro ochranu přírody a další aktivity tohoto druhu za mnohem přínosnější než jednostranné a vynucené prosazování vědeckých stanovisek, jejichž důsledky nebudou nikdy nést autoři.

V jednom ze zveřejněných textů verdikt uvedl, že podtajemník ministerstva zemědělství odpověděl na urážku všech vědců. Není to urážka všech těch, kteří se ve svém volném čase a často za své peníze zabývají biosférickými rezervacemi a kterým někdo prohlašuje, že z hlediska ochrany přírody vůbec nic neznamenají?

Ve většině případů těchto konfliktů není situace vyřešena, co se stane, když implementované řešení na základě údajných vědeckých závěrů nedosáhne očekávaného účinku.

V případě Sotoku existují vědecké názory a naopak – varují před nezodpovědnými experimenty s osvětlením vegetace a úpravou vodního režimu na velkých plochách vegetace. Tento pohled vychází z dlouhodobých zkušeností lesů se zemědělskými zásahy do lužních lesů a ze znalostí hydrologických podmínek v oblasti. Mnoho vědců vidí velké nebezpečí, zejména ve vzniku světlomilných bylin a dřevin, snižování hladiny podzemní vody atd.

I pro toto však mají vědecké metody svůj vlastní způsob, kterým je experiment. Spočívá v tom, že v dané oblasti, objektech atd. Se v omezené míře ověřuje, zda je předpokládaná hypotéza platná a její aplikace povede k očekávaným výsledkům.

Pokud vím, takové řešení bylo v regionu Sotok zavedeno mnohokrát, ale obrovské požadavky na vyhlášení velkého chráněného území tyto snahy značně omezují. Podobně při hodnocení větve Bulhary bude LZ idlochovice pravděpodobně souhlasit s omezenou alokací prostoru, protože bude zkoumán účinek opatření navržených vědci na výskyt jasmínu.

Pokud však některá skupina vědců předpokládá, že forenzní zprávy o této problematice jsou nejlepším způsobem komunikace, po 44 letech zkušeností na všech úrovních lesů, lesnické akademiky a politického aktivismu mohu zodpovědně prohlásit, že se jedná o fatální chybu.