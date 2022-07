Alexander Volkanovsky, Max Holloway, výsledek, reakce, analýza, video

Až půjdete příště dolů do hospody, pamatujte, že odpovědí na otázku je Alexander Volkanovskij.

víš, kteří což První je někde mezi třetím pivem a velmi zábavnou 30minutovou relací pro jmenování tajemných bývalých sportovních hvězd.

Kdo je nejlepší atlet v Austrálii?

Ano, 5 stop vysoký rodinný muž a bývalý betonář z Windangu je to nejlepší, co máme.

A moje slovo, naše nejlepší je nejlepší.

Ash Barty samozřejmě vedla konverzaci, než ji odvolala, Sam Kerr může být další nejlepší, protože pokračuje v zasahování cílů pro zábavu v Evropě, zatímco takové jako Pat Cummins a Patty Mills mají také nárok na titul.

Ale ve skutečnosti už to nemusí být blízko.

„Uvidíme, jaké rozhovory budou mít lidé, až se vrátím domů,“ řekl Volkanovský. foxsports.com.auPo jeho druhé obhajobě titulu UFC loni proti Brianu Ortegovi.

Toto vítězství bylo Volkanovského 10. v klusu UFC a 20., pokud se vrátíte ještě dále. Od té doby porazil „The Korean Zombie“ a v neděli dal dohromady jednoho z největších bojovníků, jaké kdy UFC vidělo, přestože si ve druhém kole zlomil palec.

Volkanovsky si na UFC 276 polepšil na 3-0 proti Maxu Hollowayovi, který byl jedním ze dvou jmen, o kterých se dříve mluvilo v největší konverzaci všech dob. jiný? Jose Aldo, který v roce 2019 porazil Volkanovského ve svém rodném Riu.

„S***, nevěděl jsem, že to bude přesvědčivé,“ řekl trenér City Kickboxing Eugene Barman Submission Radio po nedělním vítězství Volkanovskiho.

„…jakkoli jsem Alexe za ta léta poznala…chlap mě stále může nechat omámeného. Teprve když si myslíš, že je dobrý a že je v nejlepším, najde jinou úroveň.“

Barman dodal: „Respektive jestli tohle není nejlepší bojovník na světě, tak nevím, kdo to je.“

V tuto chvíli je v žebříčku libra za libru UFC před Volkanovskim pouze jedno jméno: Kamaru Usman.

Ve skutečnosti existuje argument pro to, aby se nigerijský šampion welterové váhy plně nevypořádal s nepřízní, která Volkanovský překonal.

Volkanovsky je šampionem do 145 liber, čtyřikrát obhájil pás, je č. 2 na Sterling List v UFC a prohrál pouze jednou v kariéře; Welterová váha z roku 2013, o 25 lb (11 kg) těžší než nyní soutěží.

Volkanovskij od svého vstupu do UFC v roce 2017 překonával očekávání a ve svých 33 letech nyní smazal veškeré otázky o své legitimitě šampiona a absolutního velikána.

Jednoduše řečeno, sledujeme – alespoň někteří z nás –, jak se Australan ve svém sportu vydává na Mount Rushmore.

„Volkanovsky vyniká jako nejlepší bojový talent, jaký kdy Austrálie vyprodukovala,“ řekl Peter Klochko, viceprezident UFC Austrálie a Nového Zélandu. foxsports.com.au.

„Jeho úspěchy ho staví na úroveň jakéhokoli velkého australského atleta nebo sportovního úspěchu – a zvláštní je, že pokaždé, když ho vidíme soutěžit, vidíme lepší verzi.“

Takže, kde je ten povyk?

Proč není Volkanovski jméno domácnosti, jeho tvář na hrudi Weet-Bix?

No, někteří nemají rádi sport smíšených bojových umění; Dva bojovníci v kleci ve scéně, která se zdá být mnohem brutálnější než realita, když vezmete v úvahu techniku, trénink a disciplínu, které jsou potřeba k tomu, abyste se vůbec dostali do hlavní organizace MMA.

Samozřejmě, že UFC – jako dominantní tvář MMA – je stále relativně mladé. Roste exponenciálně, ale není to tradiční instituce ve srovnání s kriketem, tenisem, golfem, basketbalem nebo kdekoli jinde, kde Australané vynikají.

A peníze jsou důležité. Takže když seřadíte šesticiferné výplaty, Volkanovského vítězné světové tituly, v porovnání s miliony v hotovosti od Barty’s, Mills nebo Cummins, znovu to vysvětluje nedostatek uznání.

Pravděpodobně také nepomáhá, že Volkanovski z řady důvodů, které se zaměřují především na COVID-19, nebojoval v Austrálii od roku 2017.

„Pokud je tento zápas v UFC z Austrálie, je nás jen 10, ale zdá se, že skalní fanoušci nás opravdu podporují,“ řekla Australanka Jessica Rose Clarková. foxsports.com.au Před UFC 276.

„V naší zemi to není běžné a nechápu, proč je to proto, že Alex dělal věci, které nikdo jiný nedělal, Roberte. [Whittaker] Dělal věci, které by nikdo jiný neudělal.

„Proč nejsou uznáváni…proč nejsou více podporováni? Mám pocit, že tady v USA mají víc stoupenců než doma. Rozhodně tady mám víc stoupenců než doma.“

„Říká víc o tom, že se jim to stane. Dává mi to smysl, když jsem neupravený. Ale jsou to hrdinové rodného města.“

Když se čerstvě vyražený šampion polotěžké váhy Jiří Procházka po zisku zlata v UFC vrátil do České republiky, vítaly ho tisíce lidí, kteří tento úspěch přišli ocenit.

Když se Volkanovskij vrátí domů po zasloužených slavnostech ve Spojených státech, vrátí se do Wollongongu se svou ženou Emmou a dvěma dětmi a bude dál žít svůj relativně normální život.

A to je skvělé, protože je to obyčejný chlap.

Obyčejný muž, který je nejlepším sportovcem v Austrálii.

